اعرف شخصيتك من أسلوب تعبيرك عن عواطفك!

تدور عجلة الحياة بوتيرة سريعة بين جداول زمنية مزدحمة وإيقاع محموم بلا توقف، يؤدي في أغلب الأحوال إلى ضيق المساحة المتاحة للتعبير عن حبنا. وفي بعض الأحيان، يكون المرء في حيرة بين اختيار الكلمات المعبرة المناسبة أو العثور على الإيماءة أو الثناء بين الحين والآخر أو تقديم الهدايا، في حين أن تلقي تعبيرات عن الحب أو منحها لشريك الحياة هي أبسط احتياجاتنا العاطفية، التي تلعب دورًا مهمًا في تقوية الروابط بينكما.

وعلى ذمة موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تختلف السمات الشخصية من إنسان لآخر وهذا هو السبب في أن كل شخص يعبر عن عواطفه ويستقبلها بطريقة مختلفة.

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ومن خلال تعلم التعرف على اللغة العاطفية للشخص ومن حوله، يمكن تعلم التواصل بشكل أكثر عمقًا والتقارب بقوة وصدق. وسيساعد أيضًا اكتشاف اللغة العاطفية الأساسية للشخص والتحدث بها على فهم نفسه بشكل أفضل، كما سيساعد كل زوجين على تعلم كيفية حب بعضهما البعض.

تقديم وتلقي الهدايا

فإذا كانت لغة الحب الخاصة بالشخص هي تلقي الهدايا أو تقديمها، فإنها تعكس سمات شخصية لإنسان يؤمن بأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. ويكون أكثر قدرة على التعبير بشكل ملموس عن مشاعره. ويتميز هذا الشخص بقدرة رائعة على تتبع ورصد اهتمامات أحبائه أو شريك حياته، فضلًا عن كونه جيداً جدًا في تذكر التواريخ المهمة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد. ولا يدع أي لحظة من الاحتفال تذهب سدى، حيث لا يفوت فرصة لإخبار أحبائه وشريك الحياة أنه يفكر فيهم دائمًا.

اللمسة الجسدية

إذا كان أسلوب التعبير عن عواطفك ومشاعرك باللمسة الجسدية، فأنت تجد الراحة في التواجد بالقرب من أحبائك أو شركائك. إنه بمثابة رابط عاطفي قوي لك ونافذتك للتعبير عن مشاعرك في أعماقك والتي يمكن ألا تعبر عنها بالكلمات. أنت تستمتع بربت الكتف أو اليد والجلوس بالقرب من شريك حياتك. تعكس تلك اللغة عن سمات شخصية لإنسان لا يمكنه الدخول في علاقات عن بُعد، ويجب أن يقابل شريك حياته أو أحبائه وجهًا لوجه.

وقت جيد وممتع

إذا كانت لغتك العاطفية هي الحرص على قضاء وقت ممتع مع شريك الحياة، فأنت شخص يشعر بالاعتزاز والحب والأولوية عندما يقضي وقتًا طويلاً مع شريك الحياة. يمكنك التعبير أكثر عندما يكون لديك وقت كافٍ أو جيد بشكل معقول واهتمام غير منقسم من شريك الحياة أو أصدقائك أو عائلتك. يعني الوقت الجيد بالنسبة لك الجلوس مع شريك الحياة أو أحبائك دون أي عوامل تشتيت الانتباه. أنت لا تجلس بجوار شريك الحياة أو أفراد الأسرة بينما يكون أحدكما منهمكًا في هاتفه والآخر ربما يشاهد التلفزيون. يمنح الوقت الجيد مساحة لإجراء حوار صحي مع شريك الحياة أو أحبائك. أنت تحب التخطيط للنزهات الرومانسية وقضاء أوقات طيبة مع العائلة.

التعبير بالكلمات

وإذا كانت طريقتك في التعبير عن الحب بالكلمات والعبارات العاطفية، فإن سماتك الشخصية تكشف أنك شخص مجامل يميل إلى توصيل مشاعره من خلال الكلمات الداعمة والتشجيعية والتقديرية والتأكيدية. أنت شخص يجيد نقل مشاعره أو مجاملاته بالكلمات إما كتابةً مثل رسائل الحب التحريرية أو شفهيًا مثل الملاحظات الصوتية، أو شخصيًا بشكل مباشر.

فأنت تعتقد أن كلمات التأكيد والدعم والتقدير هي أفضل وسيلة لتقوية علاقة حبك. تحب أن تفاجئ شريك حياتك أو أحبائك بملاحظات حلوة وغير متوقعة وإرسال نصوص تقدير لهم وإظهار الحب لعملهم أو إبداعاتهم بتعليقات جميلة وتبعث برسائل نصية إليهم خلال ساعات عشوائية من اليوم فقط لتقول إنك "كنت تفكر فيهم" أو "لتطمئن أنهم وصلوا إلى المنزل بأمان".