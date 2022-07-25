أمامك 10 ثوانٍ فقط.. أي من خزانات المياه سيمتلئ أولاً؟

عودة إلى الألغاز والاختبارات العقلية التي تنشط الدماغ وتساعد على التركيز. ففي الاختبار الذي نطرحه اليوم، نقلا عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، هل يمكنك في 10 ثوان فقط تخمين خزان المياه الذي سيصبح ممتلئًا أولا؟

على الأغلب يتم حل ألعاب الدماغ هذه بالتفكير الجانبي، أو بالتفكير قليلاً خارج الصندوق، لأن الحل لن يكون أمامك مباشرة.

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تُظهر الصورة 4 خزانات منفصلة مع صنبور يقطر في الخزان المسمى "1". وبعد النظر إلى مجموعة الأنابيب أو الوصلات المركبة لتوصيل المياه إلى الخزانات.. هل يمكنك رؤية الخزان الذي سيمتلئ بالماء أولاً؟

يمكن للعقل النشط حل هذا اللغز في غضون 10 ثوانٍ لأنه سهل.

الإجابة

في هذا اللغز، كل ما كان عليك فعله هو النظر إلى الوصلات التي يتدفق من خلالها الماء إلى الخزانات.

إذا نظرنا إلى الخزان رقم 4 و3، فقد تم حظر المسار في بداية الخزان رقم 3. كما تم إغلاق الأنبوب بين الخزان رقم 2 والخزان رقم 3، مما يعني أن الخزان رقم 2 سيكون مغلقًا أول ما يصل إلى كامل طاقته. لذلك، عندما يتدفق الماء عبر الخزان رقم 1 إلى الخزان رقم 2. في نهاية المطاف، سيمتلئ الخزان رقم 2 أولاً، ثم الخزان رقم 1.. أما الخزانان 3 و4 فلن تصل إليهما المياه.

إذا فإن الإجابة عن اللغز هي الخزان رقم 2.