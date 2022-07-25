ارتفاع مستوى التجمد إلى 5184 مترًا في سويسرا

سجّلت سويسرا، التي تشهد موجة حرّ مثل باقي أنحاء أوروبا الغربية، ارتفاعاً قياسياً لمستوى التجمّد (0 درجة مئوية) الذي سُجل على ارتفاع 5184 متراً بين الأحد والاثنين، ما كسر رقماً قياسياً سُجّل قبل 27 عاماً، حسبما أفاد خبراء الأرصاد الجوية الاثنين.

بين الأحد والاثنين، تخطّى الارتفاع الذي تُسجّل فيه حرارة صفر مئوية في سويسرا الخمسة آلاف متر، فسُجّلت حرارة صفر للمرة الأولى عند ارتفاع 5184 مترًا، حسبما غرّد المكتب الاتحادي للأرصاد الجوية وعلم المناخ.

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ويمثّل مستوى التجمد الحد الأدنى للارتفاع الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى صفر مئوية في الهواء الطلق وفي غياب ارتداد أشعة الشمس على الثلج.

وهذا الارتفاع أعلى من أعلى نقطة في سويسرا أي قمة دوفور (4636 مترًا) في سلسلة جبال مونتي روزا.

وسُجّل الارتفاع القياسي الأخير في 20 يوليو 1995 عند ارتفاع 5117 مترًا.

ويحدد خبراء الأرصاد الجوية حد مستوى التجمّد باستخدام بالونات الطقس.

تشهد سويسرا موجة حرّ استثنائية ومناخًا غير اعتيادي لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية السويسرية.

ويُصاحب موجة الحر زيادة بدرجات الحرارة في المرتفعات وتراجع عدد أيام الصقيع في فصل الصيف على قمم جبال الألب.

سيسمح مرور عاصفة ممطرة الاثنين بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء. ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة في سويسرا قريبة من معدلاتها الموسمية حتى نهاية الشهر، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.