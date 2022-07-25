حادث غريب بفلوريدا.. سمكة تقفز من المياه وتطعن امرأة في فخذها!

قفزت سمكة تزن 100 رطل من المياه قبالة سواحل فلوريدا، وطعنت امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا بينما كان زميلاها الصيادان يحاولان سحب السمكة من المياه، بحسب ما أفادت "فوكس نيوز" Fox News.

وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن سلطات مقاطعة مارتن بولاية ماريلاند، أفاد تقرير صادر عن مكتب شرطة مقاطعة مارتن، أن كاثرين بيركنز من أرنولد بولاية ماريلاند أصيبت بعد أن طعنتها سمكة أبو شراع في منطقة الفخذ.

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وهذه السمكة ذات زعنفة ظهرية عالية تشبه الشراع، وأنف طويل ومدبب يشبه المنقار.

ووقع الهجوم أثناء وقوف كاثرين في قارب بينما كان رفيقاها يحاولان سحب السمكة على خط الصيد لالتقاط صورة.

وتعتبر أسماك أبو شراع من أسرع أنواع الأسماك في المحيط، ويمكن التعرف عليها، من خلال مناقيرها المدببة الطويلة.

وقال مكتب قائد الشرطة: إن "سمكة أبو شراع قفزت من الماء وطعنت كاثرين في منطقة الفخذ بينما كانت تقف في قارب الصيد".

ووقع الحادث على بعد ميلين من شاطئ ستيوارت بولاية فلوريدا، على الساحل الأطلسي للولاية شمال بالم بيتش، حسبما جاء في تقرير مكتب قائد الشرطة.

وتم نقل كاثرين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم تذكر التقارير مدى خطورة الإصابة التي تعرضت لها المرأة بسبب السمكة.