شاهد مباراة شطرنج تتحول لمأساة.. روبوت يهاجم طفلا ويكسر إصبعه

في مشهد مثيرة للذعر، قد يكون أشبه بأفلام الخيال العلمي، تحولت مباراة شطرنج بين طفل وروبوت إلى مأساة، بسبب هجوم الروبوت غير المتوقع على الطفل الموهوب بلعبة الشطرنج.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، كان الروبوت يلعب الشطرنج أمام الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، حين أمسك بإصبع الطفل في حركة مفاجئة وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.

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ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن قال سيرغي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، قوله بعد الحادث إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذا الروبوت لعب العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث الذراع الآلي وهو يمسك بإصبع الطفل بشدة لعدة ثوان، قبل أن يندفع عدة رجال لتحرير يد الصبي من قبضة الروبوت.

وبحسب نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج سيرغي سماغين، يبدو أن الطفل الصغير خرق قوانين اللعبة، لأنه لم ينتظر الروبوت حتى ينهي حركته في اللعبة، مما دفع الآلة للتصرف بشكل غريب وغير متوقع.

إلا أن المسؤولين أكدوا أن الطفل، الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعبا روسيا بالشطرنج دون 10 أعوام، عاد للمشاركة في المسابقة اليوم التالي.