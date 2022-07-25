صحيفة: ماسك تورط في علاقة غرامية مع زوجة صديق من مؤسسي غوغل

كشف تقرير إخباري لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن علاقة غرامية ربطت ايلون ماسك بزوجة سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة غوغل، نقلا عن صحيفة "نيو يورك بوست".

وأفاد التقرير أن برين رفع دعوى طلاق بعد أن علم أن زوجته، نيكول شاناهان، خدعته مع ماسك، الذي يبلغ صافي ثروته 253 بليون دولار.

مادة اعلانية

ويذكر أن برين قدم دعما ماليا لشركة ماسك، تسلا، بلغ حوالي نصف مليون دولار، خلال الأزمة المالية عام 2008.

وفي وقت لاحق قدم ماسك سيارة مميزة من إنتاج شركة تسلا إلى صديقه برين.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن العملاقين في مجال التكنولوجيا كانا صديقين منذ فترة طويلة.

ويعتبر برين وماسك من بين أشهر رواد الأعمال في أميركا . وقال ماسك إنه كان يزور بانتظام منزل برين في وادي السيليكون.

وانفصل برين عن زوجته شاناهان، ولكنهما كانت يعيشان معًا في ديسمبر الماضي عندما نشبت العلاقة بين ماسك وشاناهان.

وتقدم برين ، الذي تبلغ قيمة ثروته 95 بليون دولار، بطلب الطلاق في يناير الماضي ، مشيرًا إلى "خلافات لا يمكن تسويتها".

كما أمر برين مستشاريه الماليين بتصفية استثماراته في شركات ماسك المختلفة وسط توتر متزايد بين الجانبين.

ويعتبر ماسك أغنى شخص في العالم، ويحتل برين المرتبة الثامنة على مستوى العالم ، بـ 95 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ويواجه ماسك العديد من المشكلات أبرزها اضطرابات التصنيع في شركة تسلا، وخلاف في المحكمة بسبب رغبته في سحب عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر.