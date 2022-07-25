ملكة جمال لبنان انتزعت اللقب مع جائزة مقدارها 100 الف دولار  

المنتزعة لتاج ملكة جمال لبنان 2022 من 16 مرشحة نافسنها على اللقب وجائزته المسيلة للعاب، هي ياسمينا زيتون، التي امتد حفل فوزها بالمسابقة الى منتصف ليلة أمس الأحد بقاعة منتدى de Beyrouth Forum في منطقة "الكرنتينا" بالعاصمة اللبنانية، وهي طالبة سنة ثالثة بكلية الصحافة والاعلام في جامعة "سيدة اللويزة" بمنطقة كسروان، ولدت منذ 20 سنة ونشأت في بلدة "كفرشوبا" البعيدة في منطقة "العرقوب" بقضاء حاصبيا، أكثر من 120 كيلومترا بالجنوب اللبناني عن بيروت.

أما الجائزة التي ستحصل عليها، بعد الحفل الذي قدّمته الإعلاميّة والممثلة إيميه صياح، وجرى برعاية وزارة السياحة اللبنانيّة، وبشعار WeMissLebanon ونظّمته فضائية LBCI التلفزيونية اللبنانية، وأنتجته بالشراكة مع IP Studios للميديا، فمقدارها 100 ألف دولار، ببلد أصبح فيه الدولار حلما للبنانيين، الى درجة بلغ سعره 22 ألف ليرة أمس الأحد، بعد أن كان 1500 قبل 3 أعوام.

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وتميزت مسابقة هذا العام، بأنها جاءت بعد غيابٍ 3 سنوات عن تنظيمها، بسبب "كورونا" المستجد وتوابعه، وتنافست فيها 17 مرشحة من جميلات لبنان، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من الوارد في حساب Miss Lebanon بفيسبوك، وفيه أيضا أن المرشحات تقدّمن من مناطق لبنانية عدة، كما ومن الاغتراب اللبناني، ووصلت 5 منهنّ الى مرحلة أخيرة، انتهت بفوز ياسمين زيتون، البالغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، فيما حلت الباقيات وصيفات لها، وهنّ: مايا أبو الحسن وصيفة أولى، جاسينتا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.

وكانت نجمة الحدث الجمالي الأوّل في لبنان أمس، هي المطربة نانسي عجرم، التي أحيَت الحفل وغنّت "الى بيروت الأنثى"، أغنيتها الجديدة "صح صح" والتي أطلقتها مع الموزع العالمي Marshmello المقنع الوجه. كما أدت أغنية "سلامات" ثم بعثت برسالة الى لبنان، قالت فيها: "أنت حبيب العمر، وسأبقى عالحلوة وعالمرّة" وفق تعبيرها.

كما أطلت في الحفل الجامايكية Toni-Ann Singh ملكة جمال العالم 2019 والمطربة التي أدت فيه أغنية I have nothing لويتني هيوستن، وقد حضرت ضمن وفد منظّمة مسابقة ملكة جمال العالم، والذي ضم مدير عام ورئيس مجلس إدارة المنظّمة Julia Morley اضافة لمسؤول الحفلات Stephen Douglas Morley فيها، وملكة جمال العالم 2021 البولنديّة Karolina Bielawska البالغة 23 عاما، ووصيفتها الأولى، وهي ملكة جمال الولايات المتحدة Shree Saini كما ووصيفتها الثانية Olivia Yacé من ساحل العاج.

أما اللجنة التي منحت اللقب لياسمينا، الواضح من حسابها في"إنستاغرام" الذي يتابعها فيه 60 ألفا، اهتمامها الشديد بالموضة وتوابعها، فكانت من: المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، اضافة للمؤثرة في مواقع التواصل، كارن وازن، كما ومدير عام شركةIP Studios محمد يحيى، الى جانب ملكة جمال العالم 2021 كارولينا بيلاوسكا، ورئيس مجلس إدارة جريدة "النهار" اللبنانية نايلة التويني، ومخرج مسرحيات كركلا إيفان كركلا، ومقدمة البرامج هيدا خليفة وملكة جمال لبنان 1993 سمايا شدراوي.