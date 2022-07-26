شاهد تراس مصدومة.. لحظة إغماء مضيفة مناظرتها مع سوناك

ألغيت مناظرة تلفزيونية كانت مقررة اليوم الثلاثاء بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل، بعد أن أصيبة المضيفة بالإغماء على الهواء.

وكان ريشي سوناك وليز تراس، اللذان سيخلف أحدهما رئيس الوزراء بوريس جونسون، في المناظرة بالفعل على قناة "توك تي في"، عندما تم سماع صوت اصطدام.

WATCH: Loud bang heard during debate for UK’s next prime minister before feed cuts out pic.twitter.com/LsC84Xbl9N — BNO News (@BNONews) July 26, 2022

مادة اعلانية

فيما كانت الكاميرا على تراس، الذي تجهم وجهها وقالت "يا إلهي" قبل قطع الإرسال.

من جانيها، قالت القناة لاحقا في بيان إن مديرة المناظرة كيت ماكان "أصيبت بالإغماء على الهواء الليلة وبالرغم من أنها بخير، فإن التوصية الطبية كانت ألا تواصل المناظرة".

وكانت المناظرة التي ألغيت تنظم برعاية صحيفة "ذا صن" وقناة "توك تي في".

NOW - UK debate goes off air after massive crash in the TV studio.pic.twitter.com/rOIWVAjx5c — Disclose.tv (@disclosetv) July 26, 2022

كما كان من المقرر أن تشارك ماكان، المحررة السياسية في "توك تي في"، في الاستضافة جنبا إلى جنب مع هاري كول، الصحفي بصحيفة "ذا صن"، لكن ثبتت إصابته بكوفيد-19 في وقت سابق الثلاثاء.

يشار إلى أن الحادث وقع بعد حوالي نصف ساعة من بدء المناظرة التي كان من المقرر أن تمتد لمدة ساعة، حيث اختلفت تراس وسوناك بشأن رؤيتهما للضرائب، وكيفية مساعدة العائلات التي تكافح مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأفضل طريقة لتمويل الخدمة الصحية الوطنية.

ويكافح الاثنان من أجل خلافة جونسون الذي استقال من رئاسة حزب المحافظين الحاكم في السابع من يوليو/ تموز، بعد أشهر من الفضائح الأخلاقية التي أدت إلى نزوح جماعي لوزراء من حكومته.