بالفيديو.. سيول جارفة في الفجيرة ورأس الخيمة وخورفكان

شهدت أغلب مناطق الإمارات أمس الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وخورفكان.
وكانت الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي، وقد عرقلت الأمطار الغزيرة بعض الشوارع والميادين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.
لا إصابات
من جهتها، قالت شرطة الفجيرة إنه لا توجد إصابات جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن الأضرار على مستوى المنازل والمركبات فقط بسبب السيول.
#أمطار #الفجيرة حالياً #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/BsqQZv3UnM— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
وأوضح نائب قائد شرطة الفجيرة أن الإمارة تلقت دعما وإسنادا من شرطتي أبو ظبي ودبي بسبب السيول، لافتا إلى أن جميع شوارع الإمارة تضررت جراء السيول.
تضرر الشوارع
يذكر أن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد أمر بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ في دبي، لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية في الدولة، والتي تعرضت لأمطار شديدة، اليوم الأربعاء.
#أمطار_الخير على شارع الشيخ خليفة #الفجيرة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/08sv19JcZn— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
ووجه كذلك بتشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار في الإمارات، ونقل كل الأسر المتضررة من الأمطار لمواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة.
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