بالفيديو.. سيول جارفة في الفجيرة ورأس الخيمة وخورفكان

شهدت أغلب مناطق الإمارات أمس الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وخورفكان.

وكانت الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي، وقد عرقلت الأمطار الغزيرة بعض الشوارع والميادين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.

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لا إصابات

من جهتها، قالت شرطة الفجيرة إنه لا توجد إصابات جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن الأضرار على مستوى المنازل والمركبات فقط بسبب السيول.

وأوضح نائب قائد شرطة الفجيرة أن الإمارة تلقت دعما وإسنادا من شرطتي أبو ظبي ودبي بسبب السيول، لافتا إلى أن جميع شوارع الإمارة تضررت جراء السيول.

تضرر الشوارع

يذكر أن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد أمر بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ في دبي، لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية في الدولة، والتي تعرضت لأمطار شديدة، اليوم الأربعاء.

ووجه كذلك بتشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار في الإمارات، ونقل كل الأسر المتضررة من الأمطار لمواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة.

