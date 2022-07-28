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تهديدات بقنابل تطال 12 مدرسة في أنحاء نيوزيلندا

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إخلاء إحدى المدارس التي تلقت تهديداً اليوم
إخلاء إحدى المدارس التي تلقت تهديداً اليوم

تهديدات بقنابل تطال 12 مدرسة في أنحاء نيوزيلندا

حتى الآن لم ترد معلومات عن العثور على عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت تهديدات

ويلينغتون – فرانس برس

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تلقت 12 مدرسة على الأقل في نيوزيلندا تهديدات بقنابل اليوم الخميس ما تسبب في إرباك يعتقد أنه نجم عن هجوم إلكتروني من خارج البلاد.

والعديد من المدارس التي طالتها التهديدات إما أُغلقت أو تم إجلاؤها من الطلاب والعاملين.

وتأتي موجة التهديدات الجديدة بعد 24 ساعة على تحذيرات كاذبة مماثلة تلقتها أربع مدارس في نيوزيلندا.

الشرطة أمام إحدى المدارس التي تلقت تهديداً اليوم
الشرطة أمام إحدى المدارس التي تلقت تهديداً اليوم

وقال رئيسة اتحاد مدراء المدارس في نيوزيلندا شيري تيلور باتل لشبكة "آر. إن. زد" إنها تحدثت إلى وزارة التعليم التي "فهمت أن الأمر يتعلق بروبوت إلكتروني من الخارج".

من جهتها، قالت الشرطة في بيان إنها "لا تعتقد أن هناك خطراً أمنياً" حقيقياً.

غير أن السلطات قالت إنها لا تزال تحقق بشأن تهديدات تلقتها مدارس في مارلبورو وماسترتون وكايكورا وغريماوث وكوينزتاون ودانستان وآشبورتن وبالمرستون نورث.

وقال المسؤول عن منطقة تاسمان سايمون فيلتهام إن السلطات تتحدث مع "شابين" فيما يتعلق بتهديد وُجه إلى كلية مارلبورو للبنات.

كلية مارلبورو للبنات التي تلقت تهديداً اليوم
كلية مارلبورو للبنات التي تلقت تهديداً اليوم
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وحتى الآن لم ترد معلومات عن العثور على عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت تهديدات.

وحصلت حادثة مماثلة في 2016 عندما تلقت مدارس في أنحاء نيوزيلندا وأستراليا تهديدات كاذبة بوجود عبوات متفجرة في حرمها.

وفي 2018 قضت محكمة في إسرائيل بالسجن 10 سنوات على إسرائيلي-أميركي وجَّه نحو 2000 إنذاراً كاذباً في أميركا الشمالية وبريطانية وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج والدنمارك.

إخلاء إحدى المدارس التي تلقت تهديداً اليوم
إخلاء إحدى المدارس التي تلقت تهديداً اليوم
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