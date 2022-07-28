زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي
الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، ومركزه يبعد نحو 33 كيلومترا غربي توكوبليا
ذكر مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب ساحل توكوبليا في تشيلي اليوم الخميس.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 33 كيلومترا غربي توكوبليا.
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