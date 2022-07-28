.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي

  • الخط
earthquake
تعبيرية

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي

الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، ومركزه يبعد نحو 33 كيلومترا غربي توكوبليا

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكر مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب ساحل توكوبليا في تشيلي اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 33 كيلومترا غربي توكوبليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية وفرنسا.. علاقة تاريخية ومصالح مشتركة تعززها اتفاقيات ضخمة السعودية وفرنسا.. علاقة تاريخية ومصالح مشتركة تعززها اتفاقيات ضخمة
اكتشف المزيد