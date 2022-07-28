زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي

صاروخ صيني جديد يخرج عن السيطرة.. وهذا موعد ارتطامه بالأرض

عالم فلك: "مع عدم وجود نظام تحكم نشط، وعدم وجود محرك يمكن إعادة تشغيله لإعادته إلى الأرض، فمن المتوقع أن يدور الصاروخ في مداره ثم يحترق في النهاية بسبب الاحتكاك مع الغلاف الجوي".