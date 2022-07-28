هكذا تطوع رئيس وزراء بريطاني بالجيش وشارك بالحرب بعد استقالته

اهتزت أوروبا يوم 28 من شهر يونيو 1914، على وقع حادثة سراييفو التي أقدم خلالها غافريلو برانسيب (Gavrilo Princip)، المصنف كأحد متعصبي صرب البوسنة المنتمين لمنظمة البوسنة الشابة، على اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند وزوجته صوفي. وبعد مضي نحو شهر عن هذه الحادثة، غاص العالم بأهوال الحرب العالمية الأولى التي استمرت لأكثر من 4 سنوات وأسفرت عن سقوط حوالي 20 مليون ضحية بين قتيل وجريح.

ومع اندلاع هذا النزاع العالمي، شغل السياسي البريطاني ونستون تشرشل، ورئيس الوزراء المستقبلي لبريطانيا، منصب اللورد الأول للبحرية البريطانية. وخلال الأشهر الأولى من الحرب، واجه الأخير مصاعب سياسية عديدة أجبرته على الاستقالة من منصبه للانتقال نحو جبهات القتال.

مادة اعلانية

هجوم الدردنيل

بعد مضي أقل من عام على اندلاع الحرب العالمية الأولى، واجهت القوات البريطانية والفرنسية مشاكل عويصة على الجبهة الغربية أمام الألمان الذين تمتعوا بانضباط عسكري وتفوق تكنولوجي هام بمجالات عدة. وفي الآن ذاته، عانى الروس من خسائر جسيمة أمام القوات الألمانية والنمساوية واضطروا للتقهقر بجبهات عدة بسبب افتقارهم للتسليح الكافي وتراجع معنويات جنودهم.

وأملا في تغيير مجريات الحرب لصالحهم، وضع المسؤولون البريطانيون خطة للقيام بعملية عسكرية عند الدردنيل أملا في السيطرة على شبه جزيرة غاليبولي وإقصاء العثمانيين من الحرب وتسهيل نقل الإمدادات للروس.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في وضع تفاصيل الخطة، كان اللورد الأول للبحرية البريطانية ونستون تشرشل، البالغ من العمر حينها 41 عاما، أحد أبرز مؤيدي الهجوم على الدردنيل. فبعد أن تحدث في البداية عن هجوم مباشر على شمال ألمانيا انطلاقا من البلطيق لمساعدة الروس، أيد تشرشل فكرة تدخل وإنزال عسكري بشبه جزيرة غاليبولي لطرد الأتراك من الحرب.

متطوع بالجيش

وفي الأثناء، جاء هجوم الدردنيل ليثير أزمة سياسية ببريطانيا. فمنذ الأشهر الأولى، تكبد البريطانيون والفرنسيون خسائر بشرية ثقيلة قدرت بمئات آلاف الجنود بين قتلى وجرحى وأسرى. وأمام هذا الوضع، اتجه السياسيون البريطانيون، بقيادة رئيس الوزراء هيربرت هنري إسكويث (Herbert Henry Asquith)، للبحث عن كبش فداء ليقع اختيارهم في النهاية على ونستون تشرشل الذي تحمل لوحده الجانب الأكبر من اللوم وارتبط اسمه بهزيمة غاليبولي.

إلى ذلك، أعفي ونستون تشرشل من منصبه بالبحرية يوم 25 مايو 1915 وعين مستشارا لدوقية لانكستر الذي مثل منصبا بدون صلاحيات تذكر.

بحلول شهر نوفمبر 1915، استقال ونستون تشرشل من المنصب وراسل رئيس الوزراء إسكويث طالبا منه تعيينه حاكما عاما على مستعمرات شرق أفريقيا. ومع رفض طلبه، انتقل تشرشل لمنزل شقيقه بساوث كينزنغتون حيث قضى أياما في ممارسة هواية الرسم التي أدمن عليها منذ فترة.

أواخر الشهر، فضّل تشرشل التواجد على جبهات القتال. فتطوع بالجيش قبل أن يرسل نحو فرنسا للمشاركة بالمعارك على الجبهة الغربية. وبينما توقع منحه رتبة جنرال، حصل تشرشل على رتبة ملازم وسمح له بقيادة فرقة عسكرية أرسلت للقتال على الأراضي البلجيكية. إلى ذلك، تعرضت هذه الفرقة البريطانية لقصف مكثف من قبل المدفعية الألمانية. وحسب مصادر عدة، كاد تشرشل نفسه أن يقتل خلال إحدى عمليات القصف عقب سقوط قذيفة على مقربة منه.

وعلى الرغم من كونه عضوا بالبرلمان، تقلد تشرشل رتبا عسكرية هامة أثناء خدمته العسكرية. وبعد أشهر قضاها على الجبهة، طلب تشرشل إذنا بالمغادرة ليعود نحو بريطانيا ويقف مجددا أمام مجلس العموم. وهنالك، تحدث تشرشل عن مستقبل الحرب وطالب بانتداب الأسكتلنديين بالجيش وتزويد القوات بمزيد من الخوذات الحديدية على الجبهة. أيضا، دافع تشرشل عن نفسه أمام لجنة الدردنيل التي برأته من التهم الموجهة فيما يتعلق بالهجوم الفاشل على شبه جزيرة غاليبولي.

خلال العام التالي، حصل تشرشل، عقب رحيل إسكويث، على منصب وزير الذخيرة بحكومة لويد جورج وأرسل نحو الجبهة الغربية لتفقد وضع القوات البريطانية والفرنسية التي تشاءمت من النقص الفادح في السلاح.