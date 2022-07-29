للأذكياء فقط.. أضف عودَي ثقاب فقط لإصلاح المعادلة في 20 ثانية

الخدعة البصرية أو دعابة الدماغ التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، مخصصة للأذكياء ولأولئك الذين يستمتعون بحل الألغاز والألعاب التحليلية.

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فخلال حل مثل هذه المعادلات أو الألغاز، تحتاج إلى تحليل مختلف قليلاً وخارج الصندوق، للوصول إلى الحل، لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

وفي هذه الصورة، عليك إضافة 2 من أعواد الثقاب فقط لإصلاح المعادلة. ويمكن لعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 20 ثانية.

وللحصول على المعادلة الصحيحة، تحتاج إلى إضافة عود ثقاب واحد على الجانب الأيسر في الرقم 3 بحيث يصبح 9 وإضافة عود ثقاب واحد على الجانب الأيمن في الرقم 5 بحيث يصبح 9، لتتمكن من تصحيح المعادلة.

وبهذا الشكل يكون الجواب هو: (9 = 0 - 9)

ومن المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.