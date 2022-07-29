جوني ديب باع بأكثر من 3 ملايين دولار رسوماً لنجوم نفذها بالكمبيوتر

باع الممثل الأميركي جوني ديب الخميس بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 3,5 مليون دولار) مجموعة رسوم نفذها بالكمبيوتر تمثل عدداً من نجوم هوليوود وموسيقى الروك.

وكتب ديب الخميس في صفحته عبر إنستغرام أنّ "كاسل فاين أرت" التي تدير شبكة من صالات عرض بريطانية تولت عرض رسومه للبيع عبر الإنترنت.

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وذكرت "كاسل فاين أرت" أنّ مجموعة الرسوم التي تحمل عنوان "فرندز أند هيروز" (أصدقاء وأبطال) هي بمثابة شهادة "عن الأشخاص الذين عرفهم ديب جيداً وأولئك الذين ألهموه في عمله كذلك".

ونقلت "كاسل فاين أرت" عن ديب قوله "رسومي حاضرة جداً في حياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي. ما من أحد يفترض أن يقيّد نفسه".

ومن بين الذين رسمهم ديب المغني الأميركي بوب ديلان، والممثلة البريطانية الأميركية إليزابيث تايلور، والممثل الأميركي آل باتشينو والمغني البريطاني كيث ريتشاردز.

وأشارت "كاسل فاين أرت" إلى أنّ طلبات شراء رسوم ديب انهالت على موقعها الإلكتروني الذي يعرض 780 عملاً للبيع. وبيع الرسم الواحد بنحو 4800 دولار، في حين بلغ ثمن أربعة رسوم ضمن إطار واحد نحو 18200 دولار.

وكان ديب ربح في يونيو دعوى تشهير رفعها ضد زوجته السابقة أمبير هيرد (36 سنة) وحصل على حكم يلزم الممثلة التي استأنفت الحكم بدفع تعويضات له قيمتها عشرة ملايين دولار.