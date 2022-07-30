أمامك 8 ثوان.. هل يمكنك العثور على الطائر المخفي وسط الثلج؟

تنتشر الخدع البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث أنها تعتبر بمثابة ألعاب تنشيطية، تختبر مهارات العقل والقدرة على التركيز.

والخدعة التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، عليك بالعثور على الطائر المخفي وسط الثلج في الصورة. والأهم هو أن تكتشف الطائر المخفي في غضون 8 ثوانٍ، حيث اعتبر العديد ممن خاضوا هذا الاختبار أن هذه المدة القصيرة كافية للوصول للحل.

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والآن عزيزي القارئ، تحقق من الصورة جيدا.

إنه مشهد جميل لحقل ثلجي به بعض الصخور وأغصان الأشجار في كل مكان. أخبرنا ما إذا كنت قد لاحظت الطائر في 8 ثوانٍ فقط.

ولتعلم أنه لن يتم العثور على الطائر في أي ركن من أركان الصورة.

ففي حالة عدم العثور عليه، حاول إلقاء نظرة على الصورة أدناه، لأن بها الحل.

سواء لاحظته أم لا، يمكن أن تساعدك مثل هذه الاختبارات على تنشيط تركيزك وعقلك.