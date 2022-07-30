أول ظهور منذ 3 سنوات.. آمال ماهر تصطدم جمهورها في حفل العلمين
رصد متابعون للحفل الأداء الباهت والصوت المرتبك الذي ظهرت فيه آمال ماهر، على خلاف ما توقعه جمهورها الذي كان ينتظرها
بعد انتظار طويل لم يجد جمهور الفنانة آمال ماهر ما كان يتوقعه حيث صدمت المطربة المصرية، جمهورها بأداء فني متواضع في حفل مدينة العلمين بالساحل الشمالي، الجمعة، والذي سجل ظهورها الأول بعد انقطاع دام 3 سنوات.
ورصد متابعون للحفل الأداء الباهت والصوت المرتبك الذي ظهرت فيه آمال ماهر، على خلاف ما توقعه جمهورها الذي كان ينتظرها.
وفاقم من غضب جمهور حفل آمال ماهر كثرة الأخطاء التي ارتكبتها الفرقة الموسيقية، وضعف الانسجام، ما دفع بعض الحضور لمغادرة المسرح مبكرا، لا سيما مع عدم التزام الشركة المتعهدة بتوقت بداية الحفل وتأخر صعود آمال إلى المسرح.
وامتدادا لقصة فشل تنظيم حفل آمال ماهر بالعلمين، جاءت التذاكر بأسعار باهظة، واضطر متعهد الحفل لتوزيع التذاكر غير المباعة بالمجان في محاولة لتجاوز إخفاقه، والإيحاء بامتلاء المسرح.
وبحسب المعلومات، فإن آمال ماهر بدت غاضبة جدا من كل ما حدث، وهددت بعدم صعود المسرح وهو خال، ما دفع الشركة المتعهدة لتوزيع التذاكر بالمجان، وهو ما يفسر أيضا تأخر صعود الفنانة على خشبة المسرح.
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