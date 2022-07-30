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بعد 4 أشهر من صفعة الأوسكار الشهيرة.. ويل سميث يعتذر لكريس روك

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ويل سميث خلال الفيديو

بعد 4 أشهر من صفعة الأوسكار الشهيرة.. ويل سميث يعتذر لكريس روك

ويل سميث: "أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث"

العربية.نت

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نشر النجم الأميركي ويل سميث، ليل الجمعة، مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ناقش فيه صفع زميله كريس روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في 28 مارس، وقدم اعتذاره لروك، بعد 4 أشهر من الواقعة التي أحدثت ضجة عالمية.

وبدأ الفيديو برسالة مكتوبة على الشاشة جاء فيها: "على مدار الأشهر القليلة الماضية، قمت بالتفكير كثيرا، وسألتم الكثير من الأسئلة التي أردت أن أجيب عليها"، بحسب الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية.

وكان ويل سميث جالساً على الكرسي خلال الفيديو، وبدأ يرد على عدد من الأسئلة التي طرحها متابعوه، بدءًا من "لماذا لم تعتذر لكريس في خطاب قبول جائزة الأوسكار؟"

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وأجاب ويل سميث بالقول: "لقد شعرت بالضبابية في تلك اللحظة. كل شيء غامض".

وأضاف: "لقد حاولت التواصل مع كريس والرسالة التي تلقيتها هي أنه غير مستعد للتحدث وعندما يكون مستعدا سيتواصل معي".

ووجه ويل سميث حديثه لكريس روك قائلا: "أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث"، كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.

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