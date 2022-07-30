بهذا المبلغ بيعت ساعة هتلر  في مزاد بأميركا

بلغ سعر ساعة قيل إنها تخص الزعيم النازي أدولف هتلر، 1.1 مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة، حسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية.

ويظهر على ساعة "هوبر"، التي بيعت إلى مزايد مجهول، شعار النازية وعليها الحرفان الأولان من اسم وكنية أدولف هتلر "إي وإتش".

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ودان القادة اليهود المزاد قبل البيع في مزادات ألكسندر التاريخية في ماريلاند، بيد أن دار المزادات، التي باعت تذكارات نازية في الماضي، قالت لوسائل إعلام ألمانية إن هدفها هو الحفاظ على التاريخ.

وسرق الجندي الفرنسي الرقيب روبرت مينوت الساعة من مخبأ هتلر الجبلي خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وظلت في عائلة الجندي منذ ذلك الحين، والساعة سويسرية الصنع وتتميز بالأحرف الأولى للزعيم النازي وشعاره. وتحمل ثلاثة تواريخ، عيد ميلاد هتلر، وتاريخ تعيينه مستشاراً لألمانيا، وتاريخ فوز الحزب النازي في الانتخابات عام 1933.

وأكد بيل باناجوبولوس، رئيس دار ألكساندر هيستوريكال للمزادات، أن هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها ساعة تابعة لهتلر للبيع للجمهور.

وأردف: سُلمت الساعة لهتلر على الأرجح في عام 1933 بعد أن أصبح مستشاراً لألمانيا واكتسب بشكل أساسي السلطة الكاملة على كل جانب من جوانب إدارة البلاد، وعلى الأرجح أن الحزب النازي أعطاها له تقديراً لإنجازه وشكراً على ارتقاء الحزب إلى السلطة.