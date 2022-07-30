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تحرير أمّ احتجزها زوجها مع ولديهما 17 عاماً بظروف قاسية

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This handout picture released by Rio de Janeiro's Military Police Communication Office shows a room of the house where a woman and two adolescents were imprisoned for 17 years in the neighbouhood of Guaratiba, Rio de Janeiro, Brazil, on 28 July, 2022. A woman and her two children were rescued by the police from her home in Rio de Janeiro, where they had been locked up for the last 17 years by order of her husband and alleged father. (Photo by Rio de Janeiro Military Police / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / RIO DE JANEIRO MILITARY POLICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / RIO DE JANEIRO MILITARY POLICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
المنزل حيث احتجز رب الأسرة زوجته وابنيه

تحرير أمّ احتجزها زوجها مع ولديهما 17 عاماً بظروف قاسية

رب الأسرة كان يلقب في حيه الواقع في منطقة شعبية من ريو دي جينيرو بالـ"دي. جي" لأنه كان يشغّل الموسيقى عالياً لتغطي على صوت صراخ ضحاياه

ريو دي جانيرو – فرانس برس

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حررت الشرطة البرازيلية امرأة وطفليها وهم يعانون حالة متقدمة من سوء التغذية، بعد احتجازهم من جانب زوجها في ظروف مروعة لمدة 17 عاماً في ريو دي جانيرو، على ما أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة.

وقالت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو، التي أوقفت رب الأسرة في بيان، إن "الشابين اللذين يُعتقد أنهما ولدا الأم وزوجها المشتبه به، كانا مقيّدين ويعانيان من سوء تغذية".

وتلقت الشرطة بلاغاً بشأن هذه الحالة من مجهول، ونفذت عمليتها، الخميس، في منطقة غواراتيبا الشعبية في غرب المدينة.

المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
  • المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
  • المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
  • المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
3 صور
المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته
المنزل حيث احتجز رب الأسرة عائلته

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المرأة وولديها البالغين من العمر 19 و22 عاماً، نُقلوا إلى المستشفى بعد وقت قصير من تحريرهم، وهم كانوا يعانون حالة من "الجفاف وسوء التغذية الحاد".

وبحسب موقع "جي. 1" الإخباري، قالت الوالدة للسلطات، إنها وولدَيها كانوا في بعض الأحيان يمضون ثلاثة أيام من دون طعام، وكانوا يتعرضون لاعتداءات جسدية ونفسية باستمرار.

الأب المشتبه به
الأب المشتبه به

ونقلت الأم عن لويس أنطونيو سانتوس سيلفا، زوجها منذ 23 عاماً، قوله لها "يجب أن تبقي معي حتى النهاية، لن تخرجي من هنا إلى أن تموتي".

وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام برازيلية، الولدين البالغين بجسم أشبه ببنية المراهقين بسبب سوء التغذية.

أحد الضحايا المكبلين
  • أحد الضحايا المكبلين
  • أحد الضحايا المكبلين
2 صور
أحد الضحايا المكبلين
أحد الضحايا المكبلين
أحد الضحايا المكبلين
أحد الضحايا المكبلين
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وقال أحد جيران العائلة لموقع "جي. 1": "عندما رأينا الحالة التي يعانيها الولدان، اعتقدنا أنهما لن يعيشا حتى الأسبوع المقبل. حاولت التحدث إلى الأم في سيارة الإسعاف، لكنها لم تستطع التكلم لأنها كانت ضعيفة جداً".

وقال الجيران للسلطات إن الوالد كان يُلقب بـ"دي. جي" (منسق أسطوانات) لأنه اعتاد تشغيل الموسيقى على صوت عالٍ لطمس صرخات ضحاياه.

ويشير البعض إلى أن بلاغات حصلت بشأن هذه الحالة قبل عامين، من دون أن تلقى أي تجاوب من السلطات.

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