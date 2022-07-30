صدمة في النمسا بعد وفاة طبيبة واجهت تهديدات بسبب كورونا

أعرب قادة سياسيون نمساويون عن صدمتهم لوفاة طبيبة أغلقت عيادتها بعد أن أبلغت عن تلقيها تهديدات بالقتل من معارضي القيود واللقاحات الخاصة بكوفيد-19.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أنه تم العثور على جثة الدكتورة ليزا ماريا كيلرماير، وهي طبيبة عامة أكدت علنا على فعالية التطعيم، في مكتب عيادتها في منطقة ريفية شمال النمسا، أمس الجمعة.

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وأكد المدعون في منطقة فيلس حدوث انتحار، وقالوا إنه تم العثور على مذكرات لن يفصحوا عن محتواها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية.

وأعلنت كيلرماير قبل شهر أنها ستغلق هذه العيادة مؤقتًا بعد أكثر من سبعة أشهر من تلقيها تهديدات بالقتل. قالت إنها أنفقت أكثر من 100 ألف يورو (102 ألف دولار) على الأمن.

في منتصف يوليو، قالت كيليرماير إنها ستغلق هذه العيادة نهائيًا لأنها لا تستطيع "تقديم أي منظور لما إذا كان من الممكن لنا العمل في ظل الظروف" العادية "ومتى".

وكتب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن على تويتر، أن مشاعره مع عائلة وأصدقاء كيلرماير.

وقال: "دعونا ننه هذا التخويف والخوف. لا مكان للكراهية وعدم التسامح في النمسا لدينا. دعونا دائما نجد طريقة للعيش معا بسلام".

وقال وزير الصحة يوهانس راوخ، إن وفاة كيلرماير "صدمتني بشدة".

وغرد راوخ: "كطبيبة، كرست حياتها لصحة ورفاهية الآخرين. التهديدات بالقتل الموجهة لها ولزملائها كانت حقيقة وحشية". ووصف هذا السلوك التهديد بأنه لا يغتفر، وقال إنه "يجب أن يتوقف في النهاية".

في يونيو ، أغلق ممثلو الادعاء في فيلس تحقيقًا مع ألماني يشتبه بتهديده كيلرماير، قائلين إن السلطات الألمانية كانت مسؤولة عن القضية، بحسب وكالة "ابا". واصلت الشرطة في النمسا التحقيق مع مجهولين.