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قصة مثيرة لزوجين من عهد السوفييت يعيشان بأميركا بهويات مزورة

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The home where U.S. defense contractor Walter Glenn Primrose and his wife, Gwynn Darlle Morrison, lived for years allegedly under aliases is pictured, Wednesday, July 27, 2022, in Kapolei, Hawaii. They have been charged with identity theft and conspiring against the government after prosecutors allege they stole the identities of dead Texas children decades ago. (AP Photo/Caleb Jones)
صورتان للزوجين بزي المخابرات السوفييتية

قصة مثيرة لزوجين من عهد السوفييت يعيشان بأميركا بهويات مزورة

لم يتم كشف أمر الزوجين إلا الآن.. بعد 35 عاماً على انتحالهما هوية طفلين متوفيين واستخدامهما لهذه الهويات في عقود زواج وعمل مع البنتاغون

العربية.نت

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وجه القضاء الاتحادي إلى زوجين يقيمان في الولايات المتحدة منذ عقود وينتحلان اسمي طفلين متوفيين، تهمة سرقة هوية والتواطؤ ضد الحكومة، وذلك في قضية تخيم عليها شبهات تجسس.

واعتقل والتر بريمروز وزوجته غوين موريسون، المولودان في 1955، في هاواي قبل أسبوع. وبحسب الوثائق فقد عُثر أثناء تفتيش منزلهما على صورة قديمة لهما بزي الاستخبارات السوفياتية "كي. جي. بي".

المنزل حيث يقيم الزوجان في هواي
  • المنزل حيث يقيم الزوجان في هواي
  • المنزل حيث يقيم الزوجان في هواي
2 صور
المنزل حيث يقيم الزوجان في هواي
المنزل حيث يقيم الزوجان في هواي
المنزل حيث يقيم الزوجان في هواي
المنزل حيث يقيم الزوجان في هواي

وأمر القاضي، الخميس، بمواصلة توقيف الرجل خشية أن يغادر البلاد جواً. وستمثل الزوجة أمام القاضي الأسبوع القادم.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الزوجين درسا في تكساس في السبعينات، وتزوجا هناك في 1980. ولأسباب غير معروفة، انتحلا في 1987 هويتي بوبي فورت وجولي مونتغيو، وهما طفلان توفيا قبل سنوات من ذلك ومدفونان في مقبرتين قريبتين.

والتر بريمروز
والتر بريمروز

وتزوج الزوجان مرة ثانية في 1988 بهويتيهما الجديدتين. وفي 1994 انضم "بوبي فورت" إلى قوة خفر السواحل، وخدم فيها 20 عاماً قبل أن يصبح متعاقداً مع وزارة الدفاع الأميركية.

خلال السنوات، استحصل الزوجان على العديد من الوثائق الرسمية بالهويتين المسروقتين، ومنها رخص قيادة والعديد من جوازات السفر.

غوين موريسون
غوين موريسون

وبينما لا تذكر لائحة الاتهام شبهة التجسس، تشير وثيقة قدمت لرفض طلب الإفراج المشروط عنهما إلى أن القضية معقدة.

وقالت المدعية الاتحادية كلير كونورز إن" المحققين الاتحاديين ضبطوا رسائل" موجهة إلى الزوجين "تشير إلى المتهمين بأسماء غير بوبي وجولي ووالتر أو غوين".

كما عثر المحققون على صور للزوجين بزي عناصر الـ"كي. جي. بي".

والتر بريمروز بزي المخابرات السوفييتية
  • والتر بريمروز بزي المخابرات السوفييتية
  • غوين موريسون بزي المخابرات السوفييتية
2 صور
والتر بريمروز بزي المخابرات السوفييتية
والتر بريمروز بزي المخابرات السوفييتية
غوين موريسون بزي المخابرات السوفييتية
غوين موريسون بزي المخابرات السوفييتية
تحرير أمّ احتجزها زوجها مع ولديهما 17 عاماً بظروف قاسية الأخيرة تحرير أمّ احتجزها زوجها مع ولديهما 17 عاماً بظروف قاسية

وقال أحد أقارب موريسون للمحققين، إنها عاشت في رومانيا عندما كانت لا تزال في الكتلة الشيوعية، بحسب كونورز.

أما بريمروز فكان عليه خلال فترة تعاقده مع البنتاغون، الإبلاغ عن جميع رحلاته الخارجية، وامتنع عن القيام بذلك بالنسبة لعدة رحلات إلى كندا، بحسب المدعية.

من جهتها، قالت محامية موريسون، ميغان كاو، في تصريح مقتضب لوكالة "فرانس برس" إن موكلها نفى الاتهامات.

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