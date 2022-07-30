من المحظوظ الفائز بثاني أكبر جائزة يانصيب  في تاريخ أميركا؟

قال منظمو جائزة اليانصيب بالولايات المتحدة، اليوم السبت، إن التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في يانصيب ميجا ميليونز، والتي تبلغ قيمتها 1.28 مليار دولار بيعت في ولاية إيلينوي. وتعد تلك ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت بات ماكدونالد، مديرة اليانصيب بأوهايو، في بيان "أهنئ يانصيب إيلينوي على بيع التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى البالغة 1.28 مليار دولار. نتوق لمعرفة الفائز ونتطلع إلى تهنئته قريبا".

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ولم يوضح البيان المدينة التي بيعت فيها التذكرة بولاية إيلينوي. ويبلغ ثمن التذكرة دولارين فقط.

وتعد تلك ثاني أكبر جائزة كبرى في تاريخ اليانصيب الممتد لعشرين عاما. وبلغت قيمة أكبر جائزة 1.537 مليار دولار وكان الفائز بها من ولاية ساوث كارولاينا في أكتوبر 2018.

وجرى أحدث سحب للجائزة الكبرى في يانصيب ميجا ميليونز في 45 ولاية والعاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأميركية.

ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى. وقال موقع ميجا ميليونيز الإلكتروني إنه سيكون أمام الفائز خياران وهما إما الحصول على المبلغ دفعة واحدة أو حصوله على الجائزة على دفعات سنوية على مدار 30 عاما. ويختار معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة، وفي هذه الحالة تخصم منه فاتورة ضريبية ضخمة.

ويبقى نصف عائدات بيع كل تذكرة من تذاكر ميجا ميليونز في الولاية، التي تم فيها بيع التذكرة حيث تدعم الأموال المستفيدين من اليانصيب مثل التعليم ومعاشات موظفي الحكومة وعمولات بائعي التجزئة.