رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزولي يكشف عن تفاصيل ثورة 6 إبريل
دفع الله يسترجع مشاهد الأيام التي سبقت ثورة 6 إبريل 1985 في السودان وأطاحت نظام الرئيس جعفر النميري
في الحلقة الثانية من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية"، يسترجع رئيس الحكومة السوداني الأسبق الدكتور الجزولي دفع الله مشاهد الأيام التي سبقت ثورة 6 إبريل 1985 في السودان وأطاحت نظام الرئيس جعفر النميري.
دفع الله يقول: كان الشعب جاهزا للتغيير بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، والتجمع النقابي دعا في 3 إبريل إلى الاحتجاج لإسقاط النظام. كانت المواد الأولية من خبز، وغاز، ووقود مفقودة، وقتها.
ويؤكد الجزولي دفع الله أنه لم يكن هناك تنسيق بين التجمع النقابي والجيش لإسقاط النميري إنما تطور الأوضاع جعلت وزير الدفاع وقتها سوار الذهب ينحاز إلى الثورة.
في بداية الحراك تم اعتقال دفع الله لكن بعد عشرة أيام دخلت مجموعة من الثوار الى السجن وأخرجت الجزولي منه وتم التوافق عليه كرئيس للحكومة الانتقالية.
في المقابل شكّل سوار الذهب مجلسا عسكريا وبرر ذلك بأنه من أجل أن يقف الجيش مجتمعا إلى جانب الثورة.
-
مصر تشكو إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضةالخارجية المصرية: القاهرة تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها إثيوبيا مصر
-
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 12 جندياً في 184 خرقاً حوثياً للهدنة الأمميةالخروقات الحوثية تنوّعت بين محاولات تسلل لمواقع عسكرية وإطلاق نار باتجاه مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا ومن عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة اليمن
-
تونس ترفض رسمياً "تدخل" أميركا في شؤونهابلينكن انتقد نتائج الاستفتاء على الدستور وقال إنه "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معتبرا أنه "يضعف مسار الديمقراطية في تونس ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات" المغرب العربي