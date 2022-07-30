"يمكنك تغيير البابا".. البابا فرانسيس يلمّح لإمكانية تقاعده

اعترف البابا فرنسيس، اليوم السبت، بأنه لم يعد قادراً على السفر كما اعتاد بسبب أربطة ركبته المتوترة، قائلاً إن رحلته إلى كندا والتي استمرت أسبوعاً كانت "اختباراً" أظهرت أنه بحاجة إلى الإبطاء وربما التقاعد في يوم ما.

وفي حديثه إلى المراسلين أثناء عودته إلى الفاتيكان من كندا، أكد البابا فرنسيس البالغ من العمر 85 عاماً أنه لم يفكر في الاستقالة لكنه قال إن "الباب مفتوح" ولا حرج في تنحي البابا.

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وقال أثناء جلوسه على كرسي متحرك بالطائرة خلال مؤتمر صحافي استمر 45 دقيقة: "هذا ليس غريباً. إنها ليست كارثة. يمكنك أن تغيّر البابا".

قال البابا فرنسيس إنه على الرغم من أنه لم يفكر في الاستقالة حتى الآن، إلا أنه يدرك أنه يتعين عليه على الأقل التباطؤ في النشاطات.

وقال: أعتقد أنه في سني ومع هذه القيود، يجب أن أدخر طاقتي لأكون قادراً على خدمة الكنيسة، أو على العكس من ذلك، أفكر في إمكانية التنحي".

وأمطر الصحافيون البابا بالأسئلة حول مستقبله بعد الرحلة الأولى التي استخدم فيها كرسياً متحركاً وعصا للتجول، مما حد بشدة من برنامجه وقدرته على الاختلاط بالحشود.

وعانى البابا من إجهاد في أربطة ركبته اليمنى في وقت سابق من هذا العام، وأجبره استمرار العلاج بالليزر والعلاج المغناطيسي على إلغاء رحلة إلى إفريقيا كان من المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من يوليو.

كانت رحلة كندا صعبة، وشهدت عدة لحظات كان من الواضح أن البابا كان يعاني من الألم أثناء قيامه بالمناورة من على الكراسي صعوداً وهبوطاً.

وفي نهاية جولته التي استمرت ستة أيام، ظهر في حالة معنوية جيدة وحيوية، على الرغم من السفر إلى حافة القطب الشمالي أمس الجمعة مرة أخرى للاعتذار للشعوب الأصلية عن الظلم الذي عانوا منه في المدارس السكنية التي تديرها الكنيسة.

واستبعد فرنسيس إجراء عملية جراحية في ركبته، قائلاً إنها لن تساعد بالضرورة، مشيراً إلى أنه "لا تزال هناك آثار" من خضوعه لأكثر من ست ساعات من التخدير في يوليو 2021 لإزالة 33 سنتيمتراً من أمعائه الغليظة.

وقال اليوم السبت: "سأحاول الاستمرار في القيام بالرحلات وأن أكون قريباً من الناس لأنني أعتقد أنها طريقة للخدمة، وأن أكون قريباً. أكثر من ذلك، لا أستطيع أن أقول".