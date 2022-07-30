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"يمكنك تغيير البابا".. البابا فرانسيس يلمّح لإمكانية تقاعده

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Pope Francis holds a news conference aboard the papal plane on his flight back after visiting Canada, July 29, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Pool
البابا فرانسيس في طائرة العودة من كندا

"يمكنك تغيير البابا".. البابا فرانسيس يلمّح لإمكانية تقاعده

بابا الفاتيكان أقر خلال عودته من رحلة إلى كندا بشعوره بالتعب واعتبر أنه يتعين عليه التخفيف من السفر والنشاطات

العربية.نت

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اعترف البابا فرنسيس، اليوم السبت، بأنه لم يعد قادراً على السفر كما اعتاد بسبب أربطة ركبته المتوترة، قائلاً إن رحلته إلى كندا والتي استمرت أسبوعاً كانت "اختباراً" أظهرت أنه بحاجة إلى الإبطاء وربما التقاعد في يوم ما.

وفي حديثه إلى المراسلين أثناء عودته إلى الفاتيكان من كندا، أكد البابا فرنسيس البالغ من العمر 85 عاماً أنه لم يفكر في الاستقالة لكنه قال إن "الباب مفتوح" ولا حرج في تنحي البابا.

وقال أثناء جلوسه على كرسي متحرك بالطائرة خلال مؤتمر صحافي استمر 45 دقيقة: "هذا ليس غريباً. إنها ليست كارثة. يمكنك أن تغيّر البابا".

البابا فرانسيس يستخدم كرسياً متحركاً خلال نشاطاته في كندا
البابا فرانسيس يستخدم كرسياً متحركاً خلال نشاطاته في كندا

قال البابا فرنسيس إنه على الرغم من أنه لم يفكر في الاستقالة حتى الآن، إلا أنه يدرك أنه يتعين عليه على الأقل التباطؤ في النشاطات.

وقال: أعتقد أنه في سني ومع هذه القيود، يجب أن أدخر طاقتي لأكون قادراً على خدمة الكنيسة، أو على العكس من ذلك، أفكر في إمكانية التنحي".

وأمطر الصحافيون البابا بالأسئلة حول مستقبله بعد الرحلة الأولى التي استخدم فيها كرسياً متحركاً وعصا للتجول، مما حد بشدة من برنامجه وقدرته على الاختلاط بالحشود.

البابا فرانسيس في طائرة العودة من كندا
البابا فرانسيس في طائرة العودة من كندا

وعانى البابا من إجهاد في أربطة ركبته اليمنى في وقت سابق من هذا العام، وأجبره استمرار العلاج بالليزر والعلاج المغناطيسي على إلغاء رحلة إلى إفريقيا كان من المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من يوليو.

كانت رحلة كندا صعبة، وشهدت عدة لحظات كان من الواضح أن البابا كان يعاني من الألم أثناء قيامه بالمناورة من على الكراسي صعوداً وهبوطاً.

البابا فرانسيس يستخدم كرسياً متحركاً خلال نشاطاته في كندا
البابا فرانسيس يستخدم كرسياً متحركاً خلال نشاطاته في كندا
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وفي نهاية جولته التي استمرت ستة أيام، ظهر في حالة معنوية جيدة وحيوية، على الرغم من السفر إلى حافة القطب الشمالي أمس الجمعة مرة أخرى للاعتذار للشعوب الأصلية عن الظلم الذي عانوا منه في المدارس السكنية التي تديرها الكنيسة.

واستبعد فرنسيس إجراء عملية جراحية في ركبته، قائلاً إنها لن تساعد بالضرورة، مشيراً إلى أنه "لا تزال هناك آثار" من خضوعه لأكثر من ست ساعات من التخدير في يوليو 2021 لإزالة 33 سنتيمتراً من أمعائه الغليظة.

وقال اليوم السبت: "سأحاول الاستمرار في القيام بالرحلات وأن أكون قريباً من الناس لأنني أعتقد أنها طريقة للخدمة، وأن أكون قريباً. أكثر من ذلك، لا أستطيع أن أقول".

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