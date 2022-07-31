شاهد شروطاً عجيبة في عقد زواج.. هل يمكن تنفيذها؟

اعتقادا منهما أن أحدا من الشريكين قد يلتزم بما وعد به قبل الزواج، تعهد عروسان هنديان بالالتزام بجملة من الشروط الغريبة والجديدة في عقد زواجهما.

فقد وعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول قطعة بيتزا واحدة فقط شهريا، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم، وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد.

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العروس صاحبة الفكرة

العروس هي من أعدّت الوثيقة التي لم تكن أكثر من قطعة ضخمة من الورق المقوى، وأوضحت عليها بالتفصيل ما يمكنهما وما لا يمكنهما فعله خلال حياتهما المشتركة.

ارتداء الساري يومياً

كما تضمنت شروط العقد الذي نشر على موقع يوتيوب بتاريخ 11 يوليو الماضي، ارتداء "الساري" يوميا، وألا يذهب أحدهما إلى حفل متأخر ليلا وحده، وألا يفعلا ذلك إلا سويا.

كذلك تضمن العقد الغريب التقاط صورة مميزة لهما في كل حفل، وأن يذهبا للتسوق كل خمسة عشر يوما.

لا شرط جزائيا

وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام الهندية بحضور عدد من الشهود.

لكن لم يوضح العقد الشرط الجزائي الذي يعاقب من يخالف هذه الشروط من العروسين.