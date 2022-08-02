سلحفاة جريحة تعيق حركة القطارات في إنجلترا لساعات

تسبب وجود سلحفاة جريحة على إحدى السكك الحديدية بإعاقة حركة القطار في شرق إنجلترا لساعات عدة، أمس الاثنين، على ما أعلنت شركة "غريتر أنغليا" للقطارات.

ونشرت "غريتر أنغليا" تغريدة على "تويتر" في منتصف يوم الاثنين أفادت فيها بأن "حيوانات على السكة في هارلينغ رود (شرق) تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة".

#HarlingRoad - The large injured tortoise has been removed and all lines have now reopened. However due to the severe delays caused some services from Norwich will terminate/start from Cambridge. — Greater Anglia (@greateranglia) August 1, 2022

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من جهتها، أوضحت ديان أيكرز، التي كانت راكبة في أحد القطارات، عبر "تويتر" أن "ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة"، ونشرت صورة للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح واضحة في أعلى قوقعتها.

@greateranglia There is a giant tortoise on the line past Eccles Road going away from Norwich it’s still alive but injured pic.twitter.com/jxX14Nx60P — Diane Akers (@di_akers_) August 1, 2022

أما آنا دبنهام التي كانت أيضاً في قطار عالق فنقلت عبر تغريدتها على "تويتر" المعلومات القليلة التي كانت تذاع للركاب، ومفادها ما يأتي: "نعتذر عن التأخير لمدة 74 دقيقة في هذا القطار والعائد إلى وجود سلحفاة على السكة". وأضافت: "سمعت بوضوح. ثمة سلحفاة تسببت الفوضى على السكة".

"We apologise for the 74 minute delay to this service. This was due a… tortoise on the tracks". — Anna Debenham (@anna_debenham) August 1, 2022

وكانت السلحفاة موجودة على خط السكك الحديدية الذي يربط كامبريدج بنورويتش في شرق إنجلترا.

وأعلنت "غريتر أنغليا" قرابة الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي أن "السلحفاة المصابة أزيلت وأعيد فتح كل الخطوط"، مشيرة إلى أن حركة المرور ستعود ببطء إلى طبيعتها.

وطمأنت شركة القطارات عبر "تويتر" أن "فريقاً متخصصاً للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ الشركة أنها ستتعافى تماماً".