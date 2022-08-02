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سلحفاة جريحة تعيق حركة القطارات في إنجلترا لساعات

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السلحفاة الجريحة التي تسببت بإعاقة حركة القطارات

سلحفاة جريحة تعيق حركة القطارات في إنجلترا لساعات

تم إسعاف السلحفاة التي كانت موجودة على خط السكك الحديدية الذي يربط كامبريدج بنورويتش في شرق إنجلترا

لندن – فرانس برس

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تسبب وجود سلحفاة جريحة على إحدى السكك الحديدية بإعاقة حركة القطار في شرق إنجلترا لساعات عدة، أمس الاثنين، على ما أعلنت شركة "غريتر أنغليا" للقطارات.

ونشرت "غريتر أنغليا" تغريدة على "تويتر" في منتصف يوم الاثنين أفادت فيها بأن "حيوانات على السكة في هارلينغ رود (شرق) تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة".

من جهتها، أوضحت ديان أيكرز، التي كانت راكبة في أحد القطارات، عبر "تويتر" أن "ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة"، ونشرت صورة للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح واضحة في أعلى قوقعتها.

أما آنا دبنهام التي كانت أيضاً في قطار عالق فنقلت عبر تغريدتها على "تويتر" المعلومات القليلة التي كانت تذاع للركاب، ومفادها ما يأتي: "نعتذر عن التأخير لمدة 74 دقيقة في هذا القطار والعائد إلى وجود سلحفاة على السكة". وأضافت: "سمعت بوضوح. ثمة سلحفاة تسببت الفوضى على السكة".

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وكانت السلحفاة موجودة على خط السكك الحديدية الذي يربط كامبريدج بنورويتش في شرق إنجلترا.

وأعلنت "غريتر أنغليا" قرابة الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي أن "السلحفاة المصابة أزيلت وأعيد فتح كل الخطوط"، مشيرة إلى أن حركة المرور ستعود ببطء إلى طبيعتها.

وطمأنت شركة القطارات عبر "تويتر" أن "فريقاً متخصصاً للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ الشركة أنها ستتعافى تماماً".

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