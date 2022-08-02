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شيء مخيف بتركيا.. سكان قرية يشتكون من أصوات قادمة من أسفل الأرض

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من القرية التركية

شيء مخيف بتركيا.. سكان قرية يشتكون من أصوات قادمة من أسفل الأرض

السلطات التركية تجري تحقيقاً ميدانياً على خلفية شكاوى السكان بقرية ميداندارا في ولاية سعرد

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أجرت السلطات في تركيا تحقيقا ميدانيا على خلفية شكاوى من السكان بشأن سماع أصوات قادمة من أسفل الأرض.

وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، قال سكان قرية ميداندارا في ولاية سعرد إن الأصوات مخيفة، وطالبوا بالكشف عن مصدرها.

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وعقب الفحص الميداني، أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بيانا، أعلنت خلاله أنه لم يتم التعرف على سبب الأصوات التي يسمعها سكان المنطقة، وأنه سيتم متابعة تطورات القضية.

وكان رئيس الحي نجم الدين بايكارا تقدم بطلب إلى إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب سكان القرى الذين يسمعون أصواتا قادمة من أسفل الأرض واستشعارهم هزات تستمر عدة ثوان منذ نحو أسبوعين.

من جهته، أفاد مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية، وأضاف أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سيتم إعدادها.

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