أمامك نصف دقيقة.. حدد الكوب الذي يحتوي على كمية أكبر من الماء!

أي كوب يحتوي على كمية أكبر من الماء؟ هذه الخدعة البصرية التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، مخصصة لأولئك الذين يستمتعون بحل الألغاز والألعاب التحليلية، حيث يتطلب حل هذه النوعية من الألغاز التفكير الجانبي، أو ما نطلق عليه "خارج الصندوق".

وللوصول إلى الحل، تحتاج إلى استخدام عقلك المبدع لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

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وفي هذه الصورة، يتعين عليك تحديد الكوب الذي يحتوي على كمية من الماء أكثر من الأكواب الأخرى.

ويمكن لعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 30 ثانية. والآن عزيزي القارئ.. ركّز وحاول إيجاد الحل سريعا.

الإجابة

سيساعدك وزن الأشياء الموضوعة داخل أكواب الماء في التوصل إلى الإجابة.

في الخيار (A) ، يحتوي كوب الماء على مقص؛ ويحتوي الكوب (B) على مشبك ورق، والكوب (C) يحتوي على محاية، أما الكوب (D) فيحتوي على ساعة.

فإذا نظرنا إلى الصورة بعناية، سنجد أن كل الأكواب بها نفس مستوى الماء مع وجود الأشياء الموضوعة بداخلها. لذلك فإن الأكواب التي تحتوي على أخف شيء بداخلها ستحتوي على كمية أكبر من الماء بين الأكواب الأربعة. وبالطبع فإن أخف وأصغر شيء هو مشبك الورق.

إذن، فالإجابة على هذه الخدعة البصرية هي الخيار "B". فالكوب الذي بداخله مشبك ورق يحتوي على كمية من الماء أكثر من الأكواب التي تحتوي على مقص ومحاية وساعة.

وعادة ما يساعدك استخدام التفكير الجانبي في استخلاص إجابات في مثل هذه الألعاب الذهنية.

كان هذا اللغز بسيطاً إلا أنه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحله، لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوان.