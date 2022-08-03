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ولادة نادرة لفيل أبيض في ميانمار

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فيل أبيض
أرشيفية

ولادة نادرة لفيل أبيض في ميانمار

الفيل الأبيض حيوان يعتبره الكثيرون فأل خير في الدولة ذات الغالبية البوذية

رانغون – فرانس برس

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شهدت منطقة في غرب ميانمار في أواخر يوليو الفائت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، ولادة فيل أبيض نادر، وهو حيوان يعتبره الكثيرون فأل خير في الدولة ذات الغالبية البوذية.

وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" أن الفيل الذي وُلد في 23 يوليو في ولاية راخين، كان يزن 80 كيلوغراماً عند الولادة، فيما كان طوله يبلغ نحو 70 سنتيمتراً.

وللمولود الجديد سبع من خصائص الفيلة البيضاء الثماني، ومنها "العينان اللؤلؤيتا اللون"، و "الفرو الأبيض"، و"الذيل المميز"، بحسب الصحيفة الرسمية.

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وتتولى شركة أخشاب مملوكة للدولة رعاية الأم البالغة 33 عاماً، وتدعى زار نان هلا.

وبدا الفيل الرضيع، الذي لم يذكر اسمه بعد، يلعب في الماء مع والدته، وفق ما أظهرته لقطات بثتها القناة الحكومية.

تعتبر الأفيال البيضاء النادرة جداً مؤشر حظ في بعض الثقافات البوذية في جنوب شرق آسيا التي تعتبرها من رموز الملكي.

وأشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن ستة أفيال بيضاء موجودة في الأسر في العاصمة نايبيداو، معظمها من ولاية راخين وأياروادي (جنوب).

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