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تايلاند.. مقتل 13 وإصابة 35 في حريق بملهى ليلي

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سيارة إسعاف في تالاند (أرشيفية - أ ب)
سيارة إسعاف في تايلاند (أرشيفية - أ ب)

تايلاند.. مقتل 13 وإصابة 35 في حريق بملهى ليلي

دبي - العربية.نت

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أعلن مسؤول بالشرطة التايلاندية إن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون في حريق نشب اليوم الجمعة في ملهى ليلي في إقليم تشونبوري جنوب شرق العاصمة بانكوك.

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وقال الكولونيل بالشرطة ووتيبونج سومجاي عبر الهاتف إن الحريق نشب في ملهى ماونتن بي الليلي في منطقة ساتاهيب في حوالي الساعة
الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) وإن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلانديون.

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