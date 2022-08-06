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صاعقة انقضّت بجوار البيت الأبيض قتلت 3 أميركيين ورابع بحالة خطرة 

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صاعقة انقضّت بجوار البيت الأبيض قتلت 3 أميركيين ورابع بحالة خطرة

لندن- العربية.نت ووكالات 

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اتضح أمس، أن الصاعقة التي ضربت مساء الخميس الماضي حديقة Lafayette Park بجوار البيت الأبيض، المحمي من الصواعق بأجهزة متطورة، قتلت 3 أشخاص وجرحت آخر حالته "حرجة جداً" في المستشفى، طبقاً لما نقلت الوكالات ووسائل إعلام محلية عن شرطة العاصمة واشنطن.

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وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أن 4 أشخاص تم نقلهم في حالة حرجة بعد أن داهمتهم الصاعقة في الحديقة، وهم رجلان وامرأتين، بينهم رجل وزوجته من ولاية ويسكونسن، كانا في واشنطن للاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والخمسين لزواجهما.

وظهر من صور نشرتها إدارة الإطفاء على وسائل التواصل، كما من فيديو، سيارات إسعاف وعربة إطفاء واحدة على الأقل بأضواء ساطعة تعمل في مكان الحادث، وسط عاصفة رعدية شديدة ضربت العاصمة الأميركية تللك الليلة.

وكانت الصاعقة انبثقت كما القذيفة عن البرق، في وقت لجأ كثيرون من العاصفة تحت إحدى أشجار الحديقة، وفقا لما ظهر من لقطات فيديو آخر، بدت فيه شاحنة تتعرض للبرق وتمر صاعقته عبرها، مما تسبب بحريق وشرر ودخان بسرعة مع استمرار المركبات في القيادة لفترة وجيزة.

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