"الظواهري.. حكاية إرهابي" في "مهمة خاصة"

إعلان الرئيس الأميركي جود بايدن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مسيرة على حي شيربور الافغاني، هل وضع حدا للتكهنات حول وفاة الظواهري بعدما شاع في السابق خبر موته مرات عدة في الأعوام الفائتة؟

الأمر مازال محيرا ومربكا لقيادات تنظيم القاعدة وأسرته ولحركة طالبان التي كانت تستضيف الظواهري في حي اشتهر بفيلاته الراقية والتي تعتبر معقلا لأمراء الحرب، بخاصة مع وجود تساؤلات حول أيام الظواهري الأخيرة وكيف ظل مختبئا بعيدا عن أعين الجميع.. أين اختفى وأين ستدفن جثته وماهي حكاية هذا الإرهابي الذي قيل الكثير عن وحشيته وشخصيته الغريبة.

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فريق برنامج "مهمة خاصة" قصد أماكن كان يتردّد عليها أيمن الظواهري، زعيم أكبر تنظيم إرهابي عرفه العالم، التقى رفاق الأمس.. وخاله وجيرانه.. ووصلت كاميرا البرنامج إلى منزله الذي كان يقيم فيه والمنطقة التي ولد فيها بالقاهرة.

ذهبنا إلى المناطق التي كان يتواجد فيها الظواهري. ووفق اعترافاته، يقوم فيها قيادات التنظيم بتدريب عناصر الجهاد على حمل السلاح وصناعة المتفجرات في صحراء دهشور وصحراء الفيوم والجيزة والواحات. وفي هذه الأماكن، كان يتم التدريب على فنون القتال ومقاومة الشرطة وأسر الجنود

وكيفية اغتيال القيادات والمسؤولين تمهيدا للوصول إلى رأس السلطة.

الحلقة تتطرق إلى الظروف التي جمعت الظواهري على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ودوره في تأسيس ما يُعرف بـ "المجاهدين العرب" في أفغانستان. رفاق أيمن الظواهري يروون للعربية معلومات جديدة عن دور التنظيم في هجمات 11 سبتمبر والعمليات

