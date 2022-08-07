اختبر ذكاءك.. حاول اكتشاف 13 وجهاً بالصورة في نصف دقيقة

اللغز أو الوهم البصري الذي اخترناه اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يختبر قوة ملاحظتك ومعدل ذكائك.

فحاول أن تختبر ذكاءك من خلال اكتشاف جميع الوجوه الـ13 المخفية داخل صورة الغابة في 30 ثانية فقط.

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تم رسم الصورة بواسطة بيف دووليتل، وهي الصورة المعروفة باسم "الغابة لها عيون" The Forest Has Eyes. والتحدي هنا هو تحديد وجوه الأشخاص المخبأة في تفاصيل هذه الغابة، وهو ما سيحدد ما إذا كان عقلك في أفضل حال أم لا. وكلما زاد عدد وجوه الأشخاص الذين ستتمكن من تحديدهم، زاد مستوى ذكائك.

فإذا تمكنت من تحديد أكثر من 10 وجوه، فإن عقلك "في أفضل حال".

وإذا تمكنت من تحديد موقع 7 وجوه، فإن عقلك "في حال جيدة".

وإذا كان بإمكانك اكتشاف 4 أو 5 وجوه فقط، فهذا يعني أن عقلك "يحتاج إلى المساعدة".

فهذه الخدعة البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك.

والآن دعونا نلقي نظرة على الخدعة البصرية عن كثب ونحدد مكان إخفاء الـ13 وجهًا. فهناك 13 وجهًا في هذه الصورة تبدو وكأنها تضاريس جبلية مع ظهور راكبين للخيول.

الإجابة

هناك أربعة وجوه في المركز وهي بارزة جدًا ويمكن للعديد من المستخدمين رؤيتها بسهولة.

ويوجد وجهان في الزاوية اليمنى بأحجام مختلفة.

توجد أربعة أوجه في الجزء العلوي من الصورة مدمجة داخل الأشجار. لا تظهر عيون وأنف وشفاه الوجوه إلا عندما تنظر عن كثب عبر الغابة الكثيفة.

ومن الصعب تحديد الصور الثلاث الأخيرة، حيث يتم تضمين هذه الوجوه الثلاثة في وجوه وعناصر أخرى مما يجعل من الصعب رؤيتها.

سواء توصلت للحل بسهولة أم بصعوبة عزيزي القارئ، فالأوهام البصرية دائمًا تعطي بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا، وعادة ما نستمتع ونشعر بالانتصار مع الوصول للحل.