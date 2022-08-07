المفكر العالمي نعوم شومسكي ضيف "البعد الآخر"

ضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" لهذا الأسبوع هو المفكر العالمي البروفيسور نعوم شومسكي عالم اللغويات الذي غيّرت نظرياته فهم الكثيرين للغة، وجزءا من العالم السياسي، وصاحب الآراء الجريئة التي تثير الجدل الفكري، وأيضاً الحنق أو الحماس العاطفي في كثير من الأحيان.

يعرض شومسكي لأزمات العالم من الجوائح الصحية إلى الحروب وأزمة المجتمع الأميركي والكونغرس وما إذا كان العالم يعيش على وقع أزمة توحّش الرأسمالية أم الهزيمة النهائية لليسار.

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يُصرّ على أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا تصران على استمرار حرب أوكرانيا حتى لو أدى الأمر إلى مقتل آخر جندي أوكراني.

ويرى أنّه ينبغي منح الفرصة للمقترح الأوروبي الذي قدمته فرنسا وإيطاليا وألمانيا لإيجاد تسوية.

كما يعتقد شومسكي أنّه على خلاف ما يبدو من نهاية السياسة التقليدية فإنّ الأمر يتعلق بتنامي الأحزاب والمنظومة الشعبوية الفاشية وأن العالم مازال يحتاج للأحزاب العقائدية التقليدية.

ويعتبر "أنتيفا" ظاهرة مضخّمة وسخيفة من اليمين الأميركي الذي قاد محاولة فاشلة للانقلاب في إشارة إلى أحداث الكابيتول. وقال إنّ تعطّل الديمقراطية الأميركية سببه استيلاء أثرياء أميركا على 50 تريليون دولار من الطبقة الوسطى.

