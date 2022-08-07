"عسكريتاريا".. ما هي قدرات إيران النووية وهل تستطيع صنع قنبلة؟

تتناول حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع الصفقات الأميركية المحتملة مع كل من السعودية والإمارات لشراء صواريخ باتريوت ومنظومات ثاد الدفاعية.

كما تتناول التدريب البحري المشترك بين الأسطول الخامس الأميركي والبحرية الإسرائيلية بالإضافة لخطة الهند لإنهاء عمل مقاتلات ميغ 21 الروسية.

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وفي فقرة على الأرض يستضيف البرنامج مايكل ناغاتا، القائدُ السابقُ للقواتِ الخاصةِ الأميركيَّةِ في الشَّرْقِ الأوسط لمناقشةِ مسارِ المعاركِ الدائرةِ حاليًا بأوكرانيا بعد مرور أكثر من أشهر على اندلاعها.

وفي فقرة أسلحة المستقبل يعرض البرنامج لقدرات الطوربيد الروسي بوسيدون التي وصفَهَا الخُبَرَاءُ بأنَّهَا ستعيدُ تشكيلَ التَّخْطِيطِ البَحْرِي فِي كُلٍّ من روسيا والغرب.

وفي فقرة سباق التسلح يحاول البرنامج الإجابة على سؤال: هلْ اقتربَتْ إيرانُ مِن امتلاكِ سلاحٍ نوويّ؟ من خلال استضافة مديرُ بَرنامجِ إيران في مجموعةِ الأزماتِ الدوليَّةِ الدكتور علي فاعز.

أما في تاريخ الأسلحة، فيتوقف البرنامج عند طائرة سيدةُ التنين أو طائرةُ U-2 أقدمِ وأشهرِ طائراتِ التَّجَسُّسِ والاستطلاعِ الإستراتيجيِّ الأميركيَّةِ بعيدةِ المدَى التِي تحتفظُ بمكانَتِهَا رغم مرور أكثر من 50 عاما على بداية إنتاجها. وأخيرا في فقرة المصطلحات العسكرية يقدم البرنامج شرحا لماهية مراكزُ القيادةِ والسيطرةِ والدور الذي تلعبه في ميادين الحرب.

