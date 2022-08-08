اللون الذي تراه بمركز الدائرة يكشف مدى عبقريتك!

في هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها، اليوم، نقلا عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، فإن اللون الذي تراه في مركز الدائرة قد يعكس مدى عبقريتك.

فانظر جيداً إلى قلب الدائرة.. فما هو اللون الذي تراه أولاً؟

مادة اعلانية

المهم هو الاستمرار في التحديق في مركز الدائرة، حيث ستلاحظ اللون. واللون الذي تراه أولاً سيحدد مدى عبقريتك. ويجب أن تعرف أن الجواب ليس "اللون الأسود".

فوفقًا لمجلة Mind’s Journal، سيتمكن الأشخاص من تحديد اللون إما بالأزرق أو الأحمر في هذا الوهم البصري.

فإذا رأيت اللون الأزرق، فإنك تتمتع بعبقرية الإدراك. فالوضوح العقلي هو ما تتمتع به، كما أنك تدرك مفاهيم الحياة جيدًا. لذا، فإن اتخاذ قرارات معقدة ليس بالمهمة الشاقة بالنسبة لك.

وأضافت المجلة أنه "إلى جانب الذكاء الهائل الذي تتمتع به، فأنت تجيد التعامل مع المجموعة، ويعتمد عليك المحيطون بك لأنك صادق وتكشف عن آرائك بوضوح. وفي أوقات الشدة، يطلب الناس مساعدتك للتعامل مع الأمور المعقدة". لذلك فأنت تمثل دعمًا كبيرًا للأشخاص المحيطين بك.

أما إذا رأيت اللون الأحمر، فأنت تتمتع بعبقرية المنطق. ووفقًا لـ Mind’s Journal، فإنك تتمتع بذكاء أعلى من المتوسط وحدس ممتاز. كما أن حل المشاكل ليس بالأمر الكبير بالنسبة لك.

وذكرت المجلة كذلك أن "الناس يتطلعون إليك أثناء محنهم. فأنت قائد بالفطرة ويبدو أن لديك تأثيرا كبيرا على من حولك". لذلك يمكنك قيادة الناس في مختلف طوائف المجتمع.

والآن عزيزي القارئ، أخبرنا ما هو اللون الذي رأيته أولاً داخل مركز الدائرة؟