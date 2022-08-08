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النرويج تقتل دباً قطبياً مصاباً وخائفاً.. بعد جرحه سائحة

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A polar bear, which Norwegian authorities said attacked and injured a cruise ship employee who was leading tourists off a cruise ship on an Arctic archipelago between mainland Norway and the North Pole, is seen after being shot dead by another employee according to the cruise company, in Svalbard, July 28, 2018. Gustav Busch Arntsen/Governor of Svalbard/NTB Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. TPX IMAGES OF THE DAY
دب قطبي تم قتله في النرويج في 2020 بعد أن هاجم سائحاً ألمانياً وأرداه قتيلاً

النرويج تقتل دباً قطبياً مصاباً وخائفاً.. بعد جرحه سائحة

دخل الدب مخيماً في أرخبيل سفالبارد الذي يبعد 1000 كيلومتر عن القطب الشمالي وأصاب سائحة فرنسية

أوسلو – فرانس برس

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أصيبت سائحة فرنسية بعدما دخل دب قطبي مخيماً في أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي، لكن حياتها ليست في خطر، كما أعلنت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وكانت المرأة، التي لم يكشف اسمها، ضمن رحلة استكشافية مؤلفة من 25 شخصاً كانوا يقيمون في خيام وسط الطبيعة في غرب هذه المنطقة التي تبعد ما يزيد قليلاً عن 1000 كيلومتر عن القطب الشمالي.

خيام سائح ألماني قتله دب قطبي في النرويج في 2020
خيام سائح ألماني قتله دب قطبي في النرويج في 2020

وصرح قائد الشرطة المحلية ستاين أولاف بردلي لوكالة "فرانس برس": "دخل الدب المخيم قرابة الساعة 06:30 وأصاب امرأة فرنسية في ذراعها". وأضاف أن "حالتها ليست خطرة".

ونُقلت السائحة بمروحية إلى مستشفى في لونغيربين، البلدة الرئيسية في الأرخبيل.

من أرخبيل سفالبارد النرويجي
من أرخبيل سفالبارد النرويجي
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وقالت سولفيغ ياكوبسن، وهي ناطقة باسم السلطات الاستشفائية، لوكالة "فرانس برس" إن "امرأة أربعينية أصيبت بجروح طفيفة". ولم تحدد الظروف الدقيقة للحادث.

من جهته قال بردلي إن "طلقات نارية أُطلِقت نحو الدب القطبي الذي كان خائفاً وغادر المكان".

وبعد ذلك، عثرت السلطات على الحيوان المصاب وقتلته بسبب خطورة إصاباته.

ويشير تعداد أجري في العام 2015 إلى أن عدد الدببة القطبية في سفالبارد يبلغ حوالي 1000، وهي تعتبر من الأنواع المحمية منذ العام 1973.

دب قطبي في أرخبيل سفالبارد النرويجي
دب قطبي في أرخبيل سفالبارد النرويجي
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