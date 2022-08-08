النرويج تقتل دباً قطبياً مصاباً وخائفاً.. بعد جرحه سائحة

أصيبت سائحة فرنسية بعدما دخل دب قطبي مخيماً في أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي، لكن حياتها ليست في خطر، كما أعلنت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وكانت المرأة، التي لم يكشف اسمها، ضمن رحلة استكشافية مؤلفة من 25 شخصاً كانوا يقيمون في خيام وسط الطبيعة في غرب هذه المنطقة التي تبعد ما يزيد قليلاً عن 1000 كيلومتر عن القطب الشمالي.

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وصرح قائد الشرطة المحلية ستاين أولاف بردلي لوكالة "فرانس برس": "دخل الدب المخيم قرابة الساعة 06:30 وأصاب امرأة فرنسية في ذراعها". وأضاف أن "حالتها ليست خطرة".

ونُقلت السائحة بمروحية إلى مستشفى في لونغيربين، البلدة الرئيسية في الأرخبيل.

وقالت سولفيغ ياكوبسن، وهي ناطقة باسم السلطات الاستشفائية، لوكالة "فرانس برس" إن "امرأة أربعينية أصيبت بجروح طفيفة". ولم تحدد الظروف الدقيقة للحادث.

من جهته قال بردلي إن "طلقات نارية أُطلِقت نحو الدب القطبي الذي كان خائفاً وغادر المكان".

وبعد ذلك، عثرت السلطات على الحيوان المصاب وقتلته بسبب خطورة إصاباته.

ويشير تعداد أجري في العام 2015 إلى أن عدد الدببة القطبية في سفالبارد يبلغ حوالي 1000، وهي تعتبر من الأنواع المحمية منذ العام 1973.