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السترة والنظارة سقطتا من بايدن.. شاهد تدخل السيدة الأولى

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جيل بايدن تساعد الرئيس على ارتداء السترة
جيل بايدن تساعد الرئيس على ارتداء السترة

السترة والنظارة سقطتا من بايدن.. شاهد تدخل السيدة الأولى

دبي - العربية.نت

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رصد مقطع فيديو موقفاً طريفاً للرئيس الأميركي، جو بايدن، لدى نزوله من المروحية الرئاسية في ولاية كنتاكي، التي وصلها قادماً من العاصمة واشنطن.

فقد فشل بايدن في ارتداء سترته الزرقاء منفرداً، مما دفع السيدة الأولى، جيل بايدن، إلى التدخل حيث ساعدته في ارتدائها.

وبعد أن ارتدى السترة، سقطت النظارة الرياضية الشهيرة، التي يواظب بايدن على ارتدائها منذ سنوات. لكن السيدة الأولى لم تتدخل في المرة الثانية.

فيضانات تضرب كنتاكي

ووصل بايدن إلى ولاية كنتاكي لتفقد الأضرار التي خلفتها الفيضانات، التي ضربت الولاية وخلفت عشرات القتلى.

وكان بايدن قد أعلن، الأسبوع الماضي، الولاية منطقة "كارثة كبرى"، مما يسمح بالحصول على تمويل فيدرالي للأعمال الطارئة.

وهذه أول رحلة للرئيس الأميركي داخل الولايات المتحدة بعد تعافيه من الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

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