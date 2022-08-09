سيول تجرف حافلة بالسودان.. وفاة أم وابنتها وإصابة آخرين

ضربت موجة سيول وأمطار عنيفة، الخرطوم وولايات سودانية، وتسبّبت في اجتياح مناطق بولاية نهر النيل، ومصرع أم وابنتها كانتا داخل حافلة جرفها سيل عرم.

وفي التفاصيل، تسبّب إصرار سائق حافلة في عبور مجرى سيل بمنطقة تسمى وادي الدان تبعد حوالي 225 كلم شمال العاصمة الخرطوم، إلى حدوث كارثة مؤلمة.

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ومع سيل الوادي العرم فَقَدَ السائق السيطرة على مقود الحافلة، وتسبّبت السيول في جرفها بعيداً، وانقلابها ما أدى إلى مصرع أم وابنتها، وإصابة آخرين إصابات مختلفة.

سيول جارفة

من جانبها، أعلنت شرطة الدفاع المدني بولاية نهر النيل بشمال السودان، تعليق عبور المركبات بطريق الخرطوم – عطبرة الدولي لحين إصلاح الجزء الذي جرفته السيول.

وقالت إن السائق لم يستجب لتحذيرات الجهات المُختصة باستحالة عبور مجرى السيل، وتسبّبت محاولته الفاشلة في انقلاب الحافلة.

انهيار المنازل

يذكر أن موجة سيول وأمطار عنيفة ضربت أجزاءً واسعة من ولاية نهر النيل تسببت في انهيار منازل.

وانهمرت الأمطار بغزارة، بالتزامن مع سيول قوية تدفقت على منطقة "المسيد" التي تقع بين غربي مدينة بربر بنهر النيل بين وادي أم قرفة شمالاً وأم ملح جنوباً، وتعتبر من المناطق الزراعية المعروفة هناك.

من جانبهم، روى شهود عيان لـ"العربية.نت" أن السماء تلبّدت بغيوم زرقاء لم تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة، وتسبّبت في انهيار عشرات المنازل واقتلاع الأشجار وجرف المزارع.