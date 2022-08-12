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حفر حفرة لسرقة مصرف في روما.. فطُمر فيها

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Italian Firefighters dig up the road to rescue a man blocked in a tunnel in Rome, Thursday, Aug. 11, 2022. The opening to the tunnel was inside a recently rented store on the street, with its front windows covered in opaque plastic, authorities said. Some speculated that the man might have been attempting to reach a nearby bank. At dusk the firefighters pulled the man out of the tunnel alive. (Italian Firefighters Via AP)
رجال اإنقاذ يحاولون إخراج اللص من النفق الذي دفن تحته

حفر حفرة لسرقة مصرف في روما.. فطُمر فيها

عصابة مكونة من 4 أشخاص بدأت أعمال حفر نفق من متجر فارغ مستهدفةً مصرفاً قريباً.. إلا أن سقف النفق انهار على أحد أعضائها الذي بقي مدفوناً فيه لساعات

روما – فرانس برس

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طُمر رجل ثماني ساعات أمس الخميس داخل نفق، كان يحفره في روما مع شركائه للسطو على الأرجح على أحد المصارف، إذ انهار السقف عليه فبقي مدفوناً تحت الأنقاض إلى أن تم إخراجه، وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضح المكتب الإعلامي للشرطة أنه تم توقيف "رجلين من نابولي"، بسبب "مقاومتهما عنصراً في الشرطة" ورجلين آخرين من روما "بسبب الأضرار التي حصلت"، مضيفاً أن "أحدهما كان في الحفرة وهو الآن في المستشفى".

رجال الإنقاذ يخرجون اللص من الحفرة
رجال الإنقاذ يخرجون اللص من الحفرة

وأضاف المكتب الإعلامي أن "التحقيق لا يزال جارياً، ولم يستبعد "أن يكونوا لصوصاً"، مشيراً إلى أنها "إحدى الفرضيات".

وعمل العشرات من عناصر الإطفاء على إغاثة رجل بقي مدفوناً تحت مئات الكيلوغرامات من التراب ومواد البناء بعد انهيار النفق، وعلى إخراجه منه.

وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة تشتبه في أن الرجل وشركاءه، الذين أوقفوا بالقرب من متجر فارغ كانوا يحفرون النفق تحته، كانوا يستهدفون مصرفاً قريباً خططوا للتسلل إليه في نهاية الأسبوع.

رجال اإنقاذ يحاولون إخراج اللص من النفق الذي دفن تحته
رجال اإنقاذ يحاولون إخراج اللص من النفق الذي دفن تحته
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وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن "اللص علق تسع ساعات في النفق"، فيما أوضحت صحيفة "لا ستامبا" أن "الهدف كان دخول القبو"، بينما عنونت "لا ريبوبليكا": إنه "حفر نفقاً للسرقة لكنه بقي مدفوناً فيه".

وقال ميشيلي، أحد سكان المبنى المطل على الجزء المنهار من النفق، لوكالة "فرانس برس": "لم يتنبه أحد حقاً لأعمال الحفر، لأن هذا المتجر كان معروضاً للتأجير، وكان الجميع يعتقد أنه يخضع لإعادة تأهيل، بالإضافة إلى عدم وجود ضوضاء".

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