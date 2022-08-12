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للأذكياء فقط.. أمامك 30 ثانية لحل هذه المسألة الرياضية!

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خدع بصرية

للأذكياء فقط.. أمامك 30 ثانية لحل هذه المسألة الرياضية!

الحل قد يبدو صعبا لأول وهلة، إلا أنه ببعض التفكير والتركيز البسيط ستصل للحل بسهولة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اختبر براعتك في الرياضيات مع هذه الدعابة الذهنية أو الخدعة البصرية السريعة، التي نشرها موقع "جارغان جوش" Jargan Josh نقلاً عن "تيك توك".

فهل يمكنك معرفة الحل في نصف دقيقة فقط؟

هل توصلت للحل؟
هل توصلت للحل؟

فالحيلة هي جمع الأرقام معا ثم ضرب الرقم الناتج في نفسه، أو تربيع مجموع الأرقام.

ففي المسألة الأولى، النتيجة هي 4 عن طريق إضافة 1 + 1 ثم ضرب2x2.

وفي المسألة الثانية، النتيجة هي 36 عن طريق إضافة 3 + 3 ثم ضرب 6x6.

وفي المسألة الثالثة، النتيجة هي 100 عن طريق إضافة 5 + 5 ثم ضرب 10x10.

وفي السطر الأخير الذي لم يتم حله، أضف 7 + 7 ثم اضرب 14x14 لتصل إلى النتيجة وهي 196.

الحل قد يبدو صعبا لأول وهلة، إلا أنه ببعض التفكير والتركيز البسيط ستصل للحل بسهولة.

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