مصر استوردت كزبرة وأكلاً للعصافير بعشرات الملايين من الدولارات

كشف إعلامي مصري، عبر قناة "صدى البلد" التلفزيونية المحلية أمس الأول، عن حالات من استفزاز للطبقة البسيطة والمتوسطة كان يمارسها عدد من الأشخاص، إلى درجة أنهم جعلوا مصر تستورد "كزبرة ناشفة" وأكلا للعصافير والكلاب بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما كان يحدث قبل منع الأفراد من الاستيراد بما قيمته 50 ألفا من الدولارات سنويا، أن مصر كانت تستورد أدوات تجميع ومعدات وأدوات البناء، ما جعل الأسعار مرتفعة في الداخل، بحسب ما نسمعه في الفيديو المعروض أدناه.

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ويقول في الفيديو أيضا، إن 40 سيارة "فيراري" دخلت مصر في 6 أشهر، منها 25 إلى محافظة الدقهلية وحدها، وأن سعر السيارة الواحدة يعادل 20 مليون جنيه مصري، أي مليون و100 ألف دولار، ليشير بعدها إلى وجود "أشخاص يريدون إسقاط مصر" في معرض قوله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي "يسهر ليل نهار من أجل الوطن وهمومه" وفق تعبيره.