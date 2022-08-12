.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر استوردت كزبرة وأكلاً للعصافير بعشرات الملايين من الدولارات

  • الخط

مصر استوردت كزبرة وأكلاً للعصافير بعشرات الملايين من الدولارات

مصطفى بكري قال إن 40 سيارة "فيراري" دخلت مصر في 6 أشهر، منها 25 إلى محافظة الدقهلية وحدها

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف إعلامي مصري، عبر قناة "صدى البلد" التلفزيونية المحلية أمس الأول، عن حالات من استفزاز للطبقة البسيطة والمتوسطة كان يمارسها عدد من الأشخاص، إلى درجة أنهم جعلوا مصر تستورد "كزبرة ناشفة" وأكلا للعصافير والكلاب بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما كان يحدث قبل منع الأفراد من الاستيراد بما قيمته 50 ألفا من الدولارات سنويا، أن مصر كانت تستورد أدوات تجميع ومعدات وأدوات البناء، ما جعل الأسعار مرتفعة في الداخل، بحسب ما نسمعه في الفيديو المعروض أدناه.

ويقول في الفيديو أيضا، إن 40 سيارة "فيراري" دخلت مصر في 6 أشهر، منها 25 إلى محافظة الدقهلية وحدها، وأن سعر السيارة الواحدة يعادل 20 مليون جنيه مصري، أي مليون و100 ألف دولار، ليشير بعدها إلى وجود "أشخاص يريدون إسقاط مصر" في معرض قوله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي "يسهر ليل نهار من أجل الوطن وهمومه" وفق تعبيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب
اكتشف المزيد