شاهد "شياطين الغبار" تظهر في شمال شرقي إنجلترا.. ما القصة؟

شوهدت ظاهرة مناخية نادرة يطلق عليها شياطين الغبار في منطقة ريفية بمقاطعة دورهام شمال شرقي إنجلترا، مع استمرار الموجة الثانية من ارتفاع درجات الحرارة في المملكة المتحدة.

ورصد سكان المقاطعة الظاهرة عقب اندلاع حريق هائل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي يتوقع خبراء أن تتجاوز 40 درجة مئوية.

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وتحدث ظاهرة شياطين الغبار بشكل متكرر في المناطق الصحراوية، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في مناطق الغابات ويمكن أن تصل سرعة الرياح داخلها إلى 27 كيلومترًا في الساعة.

بريطانيا تعلن حالة الجفاف

إلى ذلك قالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف بعد فترة طويلة من الطقس الحار الجاف.

وقال وزير المياه ستيف دوبل في بيان "طمأنتنا جميع شركات المياه بأن الإمدادات الأساسية لا تزال آمنة. نحن مستعدون بشكل أفضل من أي وقت مضى لفترات الطقس الجاف، لكننا سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك الآثار المترتبة على المزارعين والبيئة، واتخاذ المزيد من الإجراءات حسب ما تقتضي الحاجة".

وبلغ معدل جفاف منبع نهر التيمز أعلى مستوياته على الإطلاق في اتجاه مجرى النهر، إذ يبدو أن إنجلترا تتجه صوب موجة جفاف يقول بعض الخبراء إن البلاد غير مستعدة لها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إن شهر يوليو الماضي كان الأكثر جفافاً في إنجلترا منذ عام 1935، إذ بلغ متوسط هطول الأمطار 23.1 مليمتر أي 35% فقط من المتوسط لهذا الشهر.

ويجف الينبوع الطبيعي الذي يغذي النهر أو منبعه في معظم فصول الصيف، ولكن هذا العام، وصل الجفاف إلى مجرى النهر بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وفقاً لملاحظات خبراء الحفاظ على البيئة.

وقال أليسدر نول، المسؤول في منظمة "ريفرز ترست" المعنية بالحفاظ على الأنهار والبيئة لرويترز، إن مياه النهر تراجعت للغاية.

حظر على استخدام خراطيم المياه وأنظمة الرش

ودفعت درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير مسبوق وقلة هطول الأمطار شركتين للمياه في جنوب البلاد لإعلان حظر مؤقت على استخدام خراطيم المياه وأنظمة الرش.

ودخل تحذير من "الحرارة الشديدة" لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ في أجزاء من إنجلترا وويلز يوم الخميس.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية أول تحذير من نوعه الشهر الماضي، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة.