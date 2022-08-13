أخطر تاجر كوكايين في عمّان بقبضة الأمن الأردني

تواصل الأجهزة الأمنية في الأردن حربها على المخدرات من خلال منع دخولها البلاد عبر سوريا بواسطة أشخاص مدعومين من ميليشيات إيرانية، ومن خلال تتبعها داخل المحافظات. وفي هذا السياق، أعلن الأمن الأردني مساء اليوم السبت اعتقال أخطر تاجر ومروج لمادة الكوكايين في العاصمة عمّان.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي أن إحدى فرق التحقيق في مكافحة المخدرات توصلت بعد عمل استخباري وعملياتي طويل للإيقاع بالمطلوب الأول بترويج وتجارة مادة الكوكايين المخدرة في العاصمة، والقبض عليه.

مادة اعلانية

وكان فريق عملياتي خاص تولى التحقيق في تلك القضية، بعد ورود معلومات عديدة عن وجود شخص خطير يقوم بإدخال وترويج مادة الكوكايين المخدرة إلى العاصمة، علماً أنها تُعد مادة خطرة قليلة التداول في المملكة. فقام الفريق بجمع المعلومات ومتابعة الأسماء التي قد يشتبه بها لحين تمكنه من تحديد الشخص المتورط في ترويج تلك المادة المخدرة الخطرة.

خطة أمنية محكمة

وبيّن العقيد السرطاوي أن خطة أمنية محكمة أعدِّت لاستدراج ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه. وقد تمكن الفريق من مداهمة الشخص داخل مركبته في إحدى مناطق العاصمة وإلقاء القبض عليه.

ويبلغ المتهم من العمر 40 عاماً، بحسب معلومات وصلت لـ"العربية.نت"، وكان بحوزته عند القبض عليه كمية من مادة الكوكايين المخدرة، و1 كغم من مادة الحشيش المخدرة و2000 حبة مخدرة. كما تم ضبط شخص مشبوه برفقته.

وقال العقيد السرطاوي إنه تم التوجه لمكان إقامة ذلك الشخص، وبتفتيشه عثر بداخله على 2.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة إضافةً إلى 16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري. وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة.