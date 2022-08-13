اختبر قوة ملاحظتك.. أمامك 5 ثوانٍ فقط لحل هذه الخدعة البصرية

اخترنا هذه الصورة التي تحتوي على خدعة بصرية، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حيث تختبئ بومة حقيقية على مرأى من الجميع ضمن مجموعة من الدمى على شكل بومات أيضا. فإذا تمكنت من اكتشاف البومة الحقيقية في 5 ثوانٍ فقط، فبالتأكيد أنت عبقري. حاول الآن.

وتعتبر الأوهام أو الخدع البصرية رائعة في اختبار تركيزنا وقدراتنا على تحليل المعضلات التي قد تبدو صعبة لأول وهلة إلا أنها في الحقيقة سهلة جدا.

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والآن دقق جيداً في الصورة.. هل لاحظت البومة الحقيقية التي تقف وسط الدمى؟

إليك الحل في الصورة أدناه..

والآن عزيزي القارئ، إذا كنت قد نجحت في التوصل للحل.. فكم استغرقت من الوقت؟