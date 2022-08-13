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اختبر قوة ملاحظتك.. أمامك 5 ثوانٍ فقط لحل هذه الخدعة البصرية

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هل أنت قوي الملاحظة؟
خدع بصرية

اختبر قوة ملاحظتك.. أمامك 5 ثوانٍ فقط لحل هذه الخدعة البصرية

أنت عبقري إذا تمكنت من اكتشاف البومة الحقيقية من وسط الدمى خلال 5 ثوانٍ

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اخترنا هذه الصورة التي تحتوي على خدعة بصرية، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حيث تختبئ بومة حقيقية على مرأى من الجميع ضمن مجموعة من الدمى على شكل بومات أيضا. فإذا تمكنت من اكتشاف البومة الحقيقية في 5 ثوانٍ فقط، فبالتأكيد أنت عبقري. حاول الآن.

وتعتبر الأوهام أو الخدع البصرية رائعة في اختبار تركيزنا وقدراتنا على تحليل المعضلات التي قد تبدو صعبة لأول وهلة إلا أنها في الحقيقة سهلة جدا.

دقق جيدا وحاول الإجابة
دقق جيدا وحاول الإجابة

والآن دقق جيداً في الصورة.. هل لاحظت البومة الحقيقية التي تقف وسط الدمى؟

إليك الحل في الصورة أدناه..

هذه هي البومة الحقيقية
هذه هي البومة الحقيقية

والآن عزيزي القارئ، إذا كنت قد نجحت في التوصل للحل.. فكم استغرقت من الوقت؟

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