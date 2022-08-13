زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزراً فيليبينية
الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في خليج مورو بمنطقة مينداناو
وقع زلزال قوته 6.1 درجة اليوم السبت في خليج مورو بمنطقة مينداناو في الفيليبين، بحسب ما قاله مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
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