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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزراً فيليبينية

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A view of a damaged church in the aftermath of an earthquake in Tayum, Abra province, Philippines, July 28, 2022. REUTERS/Lisa Marie David
دمار خلفه زلزال سابق ضرب الفيليبين في نهاية يوليو الماضي (أرشيفية)

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزراً فيليبينية

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في خليج مورو بمنطقة مينداناو

العربية.نت

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وقع زلزال قوته 6.1 درجة اليوم السبت في خليج مورو بمنطقة مينداناو في الفيليبين، بحسب ما قاله مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

دمار خلفه زلزال سابق في 2019 في مينداناو (أرشيفية)
دمار خلفه زلزال سابق في 2019 في مينداناو (أرشيفية)
دمار خلفه زلزال في خليح مورو في 1976 أدى لمقتل وإصابة الآلاف حينها
دمار خلفه زلزال في خليح مورو في 1976 أدى لمقتل وإصابة الآلاف حينها
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