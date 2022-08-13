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شاهد أي اسم اختاره طاعن سلمان رشدي ليزوّر رخصة قيادته للسيارة

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هادي مطر، والكاتب المطعون سليمان رشدي

شاهد أي اسم اختاره طاعن سلمان رشدي ليزوّر رخصة قيادته للسيارة

هادي مطر ولد في 12 سبتمبر 1997، وأكدت NBC News أنه ولد في كاليفورنيا، ثم انتقل فيما بعد إلى نيو جيرسي

لندن - العربية.نت

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داهم عناصر من FBI الأميركي، أمس الجمعة، سكن الشاب هادي مطر، المرجح أنه "لبناني الأصل" أقدم على طعن الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي في نيويورك، بحسب ما ورد في موقع شبكة NBC News التلفزيونية الأميركية.

وفي سكنه عثروا على رخصة قيادته للسيارة، والصادرة عن سلطات ولاية نيوجيرسي، حيث يقيم، وهي التي تنشر "العربية.نت" صورتها أدناه، وفيها نجد أنه اختار أن تكون الرخصة المزورة باسم "حسن مغنية" بدلا من اسمه "هادي مطر" الحقيقي، تيمنا ربما باسم أحد أهم القادة العسكريين بحزب الله اللبناني، وهو عماد مغنية القتيل بتفجير غامض لسيارته في 12 فبراير 2008 بحي "كفرسوسة" في دمشق.

رخصة القيادة المزوّرة، بعد شهر كان سيحتفل بمرور 25 سنة على مبلاده في كاليفورنيا
رخصة القيادة المزوّرة، بعد شهر كان سيحتفل بمرور 25 سنة على مبلاده في كاليفورنيا

وفي رخصة القيادة الصالحة لغاية 12 سبتمبر 2026 وصدرت في 25 مايو هذا العام، نجد أيضا أن هادي مطر ولد في 12 سبتمبر 1997، من دون ذكر للمكان، فيما أكدت NBC News أنه ولد في كاليفورنيا، ثم انتقل فيما بعد إلى نيو جيرسي.

وكانت الشبكة التلفزيونية، ذكرت أيضا بخبر لها أمس، أنها تعرفت على حساب له في "فيسبوك" ووجدت من تجولها فيه، أنه من مناصري حزب الله وإيران، خصوصا أن الصورة الرئيسية للحساب، لم تكن له، بل لآية الله الخميني الذي أصدر فتوى في 1989 أهدر بها دم الكاتب البريطاني، مع صورة أصغر لخليفته علي خامنئي.

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