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صدمة بسبب حقل قطن زُرع بمدرسة أميركية.. لمحاكاة معاناة العبيد

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Young farmer woman harvests a cotton cocoon in a cotton field. The sun goes down in the background. stock photo
حقل قطن (تعبيرية)

صدمة بسبب حقل قطن زُرع بمدرسة أميركية.. لمحاكاة معاناة العبيد

لا تزال حقول القطن التي كان يُجبر العبيد على العمل فيها ضمن ظروف مروعة تشكل رمزاً لهذه الحقبة من تاريخ الولايات المتحدة

لوس أنجلوس - فرانس برس

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تسبّب حقل من القطن، زُرع في إحدى مدارس هوليوود بهدف تفسير فظائع العبودية التي كانت تُمارس في الماضي للتلاميذ، بإثارة صدمة لتلميذة أميركية من أصل إفريقي، على ما ذكرت دعوى قضائية أقيمت في كاليفورنيا على المدرسة.

وتطالب راشوندا بيتس، التي تدّعي أن هذا الحقل تسبب لابنتها بالكرب، بتعويض مقداره 250 ألف دولار.

وذكرت الدعوى التي أقيمت هذا الأسبوع ضد المدرسة أن التلميذة "تعاني نوبات قلق لا يمكنها السيطرة عليها.. ونوبات اكتئاب عندما تفكر في مشروع زراعة القطن" الذي أطلقته مدرستها.

ولا تزال حقول القطن التي كان يُجبر العبيد على العمل فيها ضمن ظروف مروعة، تشكل رمزاً لهذه الحقبة من تاريخ الولايات المتحدة.

لوحة تجسد عمل العبيد في مزارع القطن في الولايات المتحدة في في القرن التاسع عشر
لوحة تجسد عمل العبيد في مزارع القطن في الولايات المتحدة في في القرن التاسع عشر

وكانت التلميذة التي أُشير إليها بحرفي اسمها الأولين "س. و" بدأت ارتياد مدرسة "لوريل سبان" الواقعة في هوليوود أواخر العام 2017.

ولفتت الدعوى إلى أن "س. و" البالغة حالياً 17 عاماً كانت متحمسة بدايةً لهذه المدرسة، إلا أن شعورها بالكآبة والإرهاق تزايد مع مرور الوقت.

وبعد فترة قصيرة، لاحظت الوالدة عندما كانت توصل ابنتها إلى المدرسة وجود حقول من القطن مزروعة في إحدى باحاتها.

وأشارت الدعوى إلى أن بيتس طلبت التحدث إلى الإدارة "لاندهاشها بفكرة زرع حقل من القطن في هوليوود وتحديداً في ساحة إحدى مدارسها العامة".

وأوضحت الإدارة لها أن التلاميذ في صف ابنتها كانوا يقرأون السيرة الذاتية لفريدريك دوغلاس، وهو أحد أبرز دعاة التحرير من العبودية والدفاع عن حقوق السود، التي يتطرق فيها إلى تجربته في زراعة القطن.

تمثال لفريدريك دوغلاس في مبنى الكابيتول الأميركي
تمثال لفريدريك دوغلاس في مبنى الكابيتول الأميركي

وأكد المسؤولون الذين كانت تتحدث الوالدة إليهم حينها أن حقل القطن زُرع بهدف التوضيح للتلاميذ الممارسات التي كان يُجبر عليها العبيد في الماضي.

وذكرت الدعوى أن بيتس أعربت عن خيبة أملها وألمها تجاه مشروع "لا يأخذ المشاعر في الاعتبار" لأن "المدرسة طلبت من ابنتها وتلاميذ آخرين أن يحصدوا القطن كجزء من تمرين يهدف إلى التعرف على الواقع الذي كان يعيشه العبيد الأميركيون من أصل إفريقي".

مدرسة "لوريل سبان" في هوليوود
مدرسة "لوريل سبان" في هوليوود
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وأكد نص الدعوى أن إدارة المدرسة لم تحصل على إذن من أهل التلاميذ ولم تبلغهم بالمشروع قبل المباشرة به.

وأضافت الدعوى أن "لوس أنجلوس يونيفايد سكول ديستريكت" التي تُشرف على إدارة المدرسة، أعربت في بيان عن أسفها لأن "نشاطاً تعليمياً" اعتُبر أنه لا يأخذ الأحاسيس في الاعتبار.

وقالت الجهة المشرفة على المدرسة إن "إدارة المدرسة أزالت حقل القطن فوراً بعدما أُعلمت بموقف أهل التلاميذ تجاهه".

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