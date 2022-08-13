محامٍ هندي يفوز بدعوى استمرت 22 عاماً.. بسبب 25 سنتاً
اشترى عام 1999 تذكرة قطار.. لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باعه إياها مقابل 90 روبية بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية
فاز محامٍ هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاماً، كان قد أقامها على شركة السكك الحديد التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية، وأكّد الجمعة أنه استمر في المعركة القضائية بهدف تبيان الحقيقة.
واشترى تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمالا) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها.
لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1.12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87.23 سنتاً).
وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186.78 دولاراً).
وقال شاتورفيدي في تصريح لوكالة "فرانس برس" من أمام المحكمة إن "الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات بل بحقوقي"، مضيفاً: "يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها".
وتبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي في الهند الذي تنظر محاكمه في نحو 50 مليون دعوى.
وقال شاتورفيدي: "شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحصل في المحاكمات، لكنني كنت مصمماً على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم".
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