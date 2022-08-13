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مهرجان موسيقي بإسبانيا يتحول لمأساة بعد انهيار منصة

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A view shows the venue of Medusa Festival, an electronic music festival, after high winds caused part of a stage to collapse, in Cullera, near Valencia, Spain, August 13, 2022. REUTERS/Eva Manez
تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم

مهرجان موسيقي بإسبانيا يتحول لمأساة بعد انهيار منصة

قُتل شخص وأصيب 17 آخرين بجروح، بعضها بليغة، بالحادث الذي وقع خلال مهرجان ميدوسا للموسيقى الإلكترونية في بلنسية بسبب الرياح العاتية

مدريد – رويترز

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لقي شخص حتفه وأصيب 17 آخرين على الأقل عندما تسببت الرياح العاتية في انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة بالقرب من مدينة بلنسية الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

الأمن يخرج من مخرج الطوارئ للمهرجان
الأمن يخرج من مخرج الطوارئ للمهرجان

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم في مهرجان ميدوسا، وهو مهرجان ضخم للموسيقى الإلكترونية يقام على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الواقعة على الساحل الشرقي جنوبي بلنسية.

ومن بين المصابين، أُصيب ثلاثة بجروح خطيرة و14 بجروح طفيفة، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ على "تويتر".

من مهرجان ميدوسا قبل وقوع الحادث
من مهرجان ميدوسا قبل وقوع الحادث
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وقال منظمو المهرجان في بيان على صفحته على "فيسبوك" إنه توقف مؤقتاً "بسبب سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح 13 أغسطس، بهدف ضمان سلامة الحضور والعاملين والفنانين".

وأضاف البيان أنه تم إخلاء موقع المهرجان "كإجراء احترازي لتيسير عمل أجهزة الطوارئ والأمن في مهرجان ميدوسا".

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن منشآت أخرى للمهرجان تضررت أيضاً بسبب الرياح العاتية.

تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم
  • تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم
  • تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم
2 صور
تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم
تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم
تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم
تم إخلاء موقع مهرجان ميدوسا بعد الحادث الأليم
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